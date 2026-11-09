Bi hài 'giang hồ mạng': Hiệp đen và đồng phạm cùng xin bỏ phố về quê

Xưng hùng xưng bá, vàng đeo trĩu cổ và liên tục tung những đoạn clip thị uy bạo lực trên mạng, nhưng khi rơi vào lưới pháp luật, nhóm 'giang hồ mạng' do Hiệp đen cầm đầu bỗng chốc rũ bỏ vẻ ngoài ngông cuồng. Đối mặt với lực lượng chức năng, nhóm người này không chỉ đồng loạt lộ diện trang sức giả mà còn dùng chung một điệp khúc ăn năn, bày tỏ nguyện vọng 'bỏ phố về quê' làm người lương thiện.

