Bị khởi tố vì chưa mở lớp tập huấn đã quyết toán

Ngày 1.1, thông tin từ Công an H.Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Chiến (48 tuổi, nguyên Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Tương Dương) và kế toán trưởng trung tâm này là ông Lê Văn Hùng (52 tuổi) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, đầu năm 2020, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên H.Tương Dương được giao nhiệm vụ mở 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức cấp xã trong huyện. Kinh phí được cấp cho đợt tập huấn này là hơn 234 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5.2020.





Tuy nhiên, dù chưa tổ chức lớp tập huấn nào, ông Bùi Văn Chiến đã chỉ đạo kế toán lập hồ sơ khống để quyết toán, rút 234 triệu đồng từ kho bạc nhà nước. Sau khi sự việc được phát hiện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tương Dương đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu thu hồi số tiền này.

Trước đó, năm 2020, ông Bùi Văn Chiến đã bị kỷ luật giáng chức xuống làm phó giám đốc phụ trách trung tâm vì sai phạm về tài chính trong việc mở lớp đào tạo nghề. Sau khi bị kỷ luật, ông Chiến lại tiếp tục sa vào "vết xe đổ" của chính mình.