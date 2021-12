Kỷ luật khiển trách ông Trương Bá Trạng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang

Chiều 31.12, UBKT Tỉnh ủy An Giang cho biết cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách ông Trương Bá Trạng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày 15.12, ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang chủ trì kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Trương Bá Trạng.

UBKT Tỉnh ủy An Giang nhận định với vai trò là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, trong lãnh đạo, điều hành ông Trạng đã đồng ý cho Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình của sở thực hiện thủ tục thanh quyết toán trước, in ấn tài liệu sau; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện dẫn đến bản thân và cán bộ thuộc quyền thực hiện sai nguyên tắc về tài chính.





Khuyết điểm và vi phạm của ông Trạng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị; vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nên UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang Trương Bá Trạng bằng hình thức khiển trách.