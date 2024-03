Bị khởi tố vì cung cấp súng quân dụng cho 2 bị can cướp tài sản

Ngày 29.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hoài Phong (22 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phong là người đã cung cấp súng cho 2 bị can khác đi cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Hoài Phong lúc bị bắt NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, do quen biết nhau từ trước, ngày 7.12.2023, Phạm Thanh Quang (27 tuổi) và Nguyễn Phạm Văn Tài (24 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) đến gặp Phong để nói chuyện. Sau đó, Phong vào nhà lấy ra 2 khẩu súng ngắn đặt mua trước đó trên mạng xã hội đưa cho Tài xem.

Quang và Tài chia nhau mỗi người 1 khẩu súng để giả danh công an, cướp tài sản vào ngày 7.12.2023. Quang và Tài cướp hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động tại một nhà dân ở ấp Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn.

Khẩu súng tang vật vụ án NAM LONG

Sau khi cướp tài sản, Quang và Tài còn khống chế 1 người dân đưa lên xe tẩu thoát. Trên đường đi, bị công an truy đuổi nên cả 2 thả người, Quang vứt bỏ khẩu súng của mình, chỉ còn lại khẩu súng của Tài.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

2 bị can Phạm Thanh Quang và Nguyễn Phạm Văn Tài tại cơ quan công an NAM LONG

Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã khởi tố bổ sung vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, khởi tố bổ sung đối với Quang và Tài về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Quang và Tài bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Vụ việc đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.