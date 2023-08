'Bí kíp' chinh phục núi Bà Đen không lo xếp hàng đi cáp treo

Nhằm hỗ trợ du khách giải quyết vấn đề này, Sun World Ba Den Mountain vừa cho ra mắt thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo của Sun World Ba Den Mountain, giúp du khách thoải mái săn mây và tham gia tất cả các trải nghiệm tâm linh tại núi Bà Đen, từ nay đến 31.12.

Sun World Ba Den Mountain ưu đãi đặc biệt khi khách hàng mua từ 5 thẻ trở lên

Tiết kiệm chi phí, đi lối ưu tiên

Thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo áp dụng cho tất cả các tuyến cáp lên chùa và đỉnh núi Bà, theo lịch vận hành của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (không bao gồm vé vào cổng), với 2 loại thẻ dành cho người lớn và trẻ em.

Dành cho người lớn, thẻ có tên “Năng bái thỉnh an lạc” với giá 1,111 triệu đồng giúp du khách thường xuyên chiêm bái cầu an nơi đỉnh núi linh thiêng với các công trình tâm linh kỳ vĩ và nhiều sự kiện văn hóa tâm linh diễn ra liên tục trong năm. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để chủ thẻ có thể thường xuyên lên núi săn mây kỳ thú hay “trốn nóng” trong những ngày oi bức, bởi nhiệt độ trên đỉnh núi Bà luôn thấp hơn dưới thành phố Tây Ninh từ 8 - 10 độ C.

Dành cho trẻ em, thẻ “Năng kiến hưởng an nhiên” có giá 899.000 đồng sẽ mang đến cho các bé cơ hội khám phá không gian văn hóa tâm linh độc đáo và thoải mái vui chơi, ngoạn cảnh giữa thiên khoáng đạt, trong lành của “đệ nhất thiên sơn”.

Dịp này, Sun World Ba Den Mountain áp dụng ưu đãi đặc biệt khi khách hàng mua từ 5 thẻ trở lên, giá giảm còn 999.000 đồng/thẻ người lớn và 799.000 đồng/thẻ trẻ em.

Chủ thẻ có thể đi cáp treo không giới hạn số lần lên đỉnh núi Bà Đen Sun World Ba Den Mountain

Thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo không chỉ cho phép du khách đi cáp lên núi Bà bất cứ thời điểm nào theo lịch vận hành cáp tại Sun World Ba Den Mountain, mà còn được miễn phí dịch vụ WOW Pass - Gold - lối đi ưu tiên qua các cổng soát vé mà không phải xếp hàng chờ đợi.



Mỗi thẻ trải nghiệm sẽ chỉ áp dụng cho một chủ thẻ. Khách hàng mang theo thẻ và giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/ Giấy phép lái xe) để đăng ký thông tin chủ thẻ vào lần đầu tiên sử dụng, tại phòng vé của Sun World Ba Den Mountain. Các lần tiếp theo, khách hàng chỉ cần xuất trình thẻ tại cổng soát vé để đi cáp.

Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, trong 7 tháng đầu năm, cáp treo lên núi Bà Đen đón đến 3,7 triệu lượt khách, trong đó rất nhiều du khách đã trở đi trở lại nhiều lần để lễ bái hoặc tham gia các lễ hội tâm linh như Lễ hội xuân núi Bà, đại lễ Phật đản, hay mới đây là Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

“Cũng có rất nhiều du khách lên núi Bà Đen nhiều lần để săn mây và giải nhiệt vào các thời điểm nắng nóng kéo dài tại miền Nam. Vì vậy, thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo sẽ giúp du khách tiết kiệm được rất nhiều chi phí, đặc biệt từ nay đến cuối năm, rất nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen” - bà Đào Thị Việt - Phó giám đốc Sun World Ba Den Mountain nói.

Núi Bà Đen đang trong mùa săn mây lý tưởng Nguyễn Minh Tú

Trải nghiệm nhiều sự kiện đặc biệt hấp dẫn

Cũng theo đại diện khu du lịch tâm linh nổi tiếng này, từ nay đến cuối năm, rất nhiều các lễ hội và nghi thức Phật giáo sẽ liên tiếp được tổ chức tại khu vực chùa Bà hoặc trên đỉnh núi.



Đơn cử, ngay đầu tháng 8, Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo sẽ được tổ chức tại khu vực chùa Bà - nơi có ngôi cổ tự Linh Sơn Tiên Thạch tuổi đời 300 năm và Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát.

Những ngày cuối tháng 8, đỉnh núi Bà Đen sẽ là không gian trang trọng và thiêng liêng của đại lễ Vu Lan báo hiếu, với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như nghi lễ cài hoa lên áo, lễ dâng đăng cùng chương trình nghệ thuật quy mô.

Cuối tháng 9, đúng dịp trung thu, khi hội Yến Diêu Trì Cung nổi tiếng tại Tòa Thánh đón hàng ngàn tín đồ của đạo Cao Đài trên cả nước về Tây Ninh, thì núi Bà Đen cũng ngập tràn không khí lễ hội mùa trăng, với nhiều hoạt động sôi động mang đậm bản sắc bản địa như hội chợ, rước đèn lồng, bày mâm ngũ quả, dâng đăng…

Nhiều lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen đến cuối năm Sun World Ba Den Mountain

Tháng 11, Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia cũng sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen, hứa hẹn hút hàng ngàn Phật tử từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về với ngọn núi thiêng nhất Nam bộ.

Vào mỗi dịp lễ hội, núi Bà Đen luôn thu hút một lượng du khách rất lớn từ khắp các tỉnh thành đổ về. Chị Trần Thị Nga (TP.Tây Ninh) chia sẻ: “Đến núi Bà Đen vào các ngày lễ thường có rất đông khách xếp hàng dài để được lên cáp. Vì vậy, tôi đặc biệt hào hứng với thẻ không giới hạn dịch vụ cáp treo này vì sẽ không phải xếp hàng qua cổng soát vé”.

Với một chuỗi các sự kiện văn hóa tâm linh diễn ra liên tục trong những tháng cuối năm, núi Bà Đen trở thành điểm hành hương lớn nhất khu vực Nam bộ, đón đông đảo du khách tới tham quan, chiêm bái, đảnh lễ. Thẻ trải nghiệm cáp treo không giới hạn sẽ giúp các Phật tử và du khách tham gia tất cả các lễ hội văn hóa tâm linh trên núi Bà Đen, với một mức giá hợp lý, đồng thời việc di chuyển cũng hết sức nhanh chóng, thuận tiện.