Bị lừa tăng like, follow cho TikTok, cô gái mất hơn 200 triệu đồng

Ngày 24.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo từ chị L.T.T.L (28 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) về việc bị lừa qua mạng, với công việc tăng like, follow cho tài khoản TikTok.

Trước đó, ngày 21.8, chị L. vào mạng xã hội L.W.T để tìm việc làm thì được người tự xưng là hướng dẫn viên giới thiệu công việc tăng like, follow tài khoản TikTok để nhận hoa hồng.

Ban đầu, người này chỉ cho chị L. like, follow 5 tài khoản TikTok và được nhận 50.000 đồng. Tiếp đó, chị L. bắt đầu công việc và tiếp tục được nhận hoa hồng 771.000 đồng.

Thấy kiếm tiền dễ dàng, chị L. tin tưởng làm mọi việc theo hướng dẫn viên. Người này yêu cầu chị chuyển qua việc chăm sóc khách hàng, nộp tiền cho các tài khoản phúc lợi để được nhận hoa hồng, thù lao trên số tiền đã nộp.





Chị L. lần lượt nộp 555.000 đồng, 4 triệu đồng, 15 triệu đồng và 50 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank đứng tên Tran Thi Hong Yen.

Tiếp đó, hướng dẫn viên lại yêu cầu chị L. nộp 50 triệu đồng vào tài khoản Techcombank 19038794122014 của Tran Thi Thanh Van, nộp hơn 100 triệu đồng vào tài khoản BIDV 16910000879379 của Huynh Duy Kha,

Đến khi mất hơn 222 triệu đồng và không nhận được hoa hồng, chị L. mới tỉnh ngộ và trình báo công an. Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, đây là thủ đoạn giăng mồi ban đầu, để nạn nhân tin tưởng chỉ cần like, follow TikTok là kiếm tiền dễ dàng, sau đó đề nghị nộp tiền vào nhiều tài khoản ảo để lừa đảo.