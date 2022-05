Đà Nẵng: Khởi tố 2 đồng môn gia nhập hội kín, học lừa đảo qua Facebook

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bị can Trần Kim Hùng (28 tuổi, tạm trú P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và bị can Nguyễn Duy Phương (26 tuổi, cùng quê H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khuya 22.4, tổ công tác số 3 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Hùng điều khiển xe Honda SH BS 74F1- 39479 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng 911 phát hiện Hùng có nhiều thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau, có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội Facebook nên Hùng bị đưa về trụ sở Công an P.Mỹ An. Tổ công tác đã nhờ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận, đấu tranh.

Theo khai nhận, tháng 2.2022, do cùng thất nghiệp nên Phương rủ Hùng là bạn đồng môn cấp 2 ở Quảng Trị vào TP.Đà Nẵng để tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tuy nhiên do không có tiền mua điện thoại thông minh, cả hai vay mượn bạn bè, ra cửa hàng điện thoại mua một iPhone 6S đời cũ.

Sau đó, Hùng, Phương tham gia vào một số hội kín, diễn đàn hacker trên mạng để học cách tấn công tài khoản Facebook, cách làm giả tài khoản mạo danh người dùng rồi liên lạc với bạn bè, người quen của họ để lừa đảo.

Qua trò chuyện Messenger, đôi bạn đồng môn này giả vờ mượn tiền, nhờ chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng do cả hai mua từ người khác rồi rút chia nhau.

Từ những khoản tiền lừa đảo ban đầu, cả hai mua thêm điện thoại, lập thêm các tài khoản lừa đảo. Qua xác minh, chỉ trong tháng 4, các bị can đã lừa đảo hàng chục người dùng Facebook, chiếm đoạt gần 140 triệu đồng; trong đó người bị lừa ít nhất là 4 triệu đồng, nhiều nhất 90 triệu đồng.