Nghệ An: Lập danh sách giáo viên bị 'khủng bố' đòi nợ, chuyển công an điều tra

Liên quan đến vụ việc hàng loạt trưởng phòng, hiệu trưởng, giáo viên ở Nghệ An bị đòi nợ dù không vay tiền từ một công ty tài chính, ngày 23.5, Sở GD-ĐT Nghệ An có văn bản gửi các phòng giáo dục, đơn vị trực thuộc về việc phòng ngừa, cảnh giác trước các hoạt động cho vay tiền qua mạng xã hội và các tổ chức chức tín dụng không rõ nguồn gốc.

Theo đó, văn bản cho biết thời gian gần đây, hoạt động của một số nhóm tổ chức tín dụng cho vay tiền không rõ nguồn gốc được đăng tải trên các app, thông qua tin nhắn các ứng dụng online, mạng xã hội, tờ rơi... với lời quảng cáo thủ tục đơn giản, nhanh gọn đã lôi kéo được nhiều người tham gia, trong đó có một số cán bộ, giáo viên trong ngành.

Các cá nhân khi đã vay tiền theo hình thức này phải chấp nhận lãi suất cao và hình thức tính lãi phức tạp, sau khi vay đã chịu nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nhiều người cho biết đã trả hết nợ nhưng bị cho rằng vẫn còn nợ nên liên tục bị đòi bằng hình thức gây sức ép đối với những người thân, đồng nghiệp có liên quan, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và uy tín của nhiều người, trong đó nhiều người không hề vay mượn bất kể khoản tiền nào nhưng vẫn bị gọi điện, nhắn tin khủng bố, đe dọa.

Nghiêm trọng hơn, nhóm này còn sử dụng hình ảnh cá nhân phát tán lên mạng xã hội, gửi email, gọi điện cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, các cá nhân liên quan để tố cáo và gây sức ép đòi nợ.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên không vay mượn tiền của các nhóm cho vay qua các trang mạng xã hội, các số điện thoại, tờ rơi, hoặc các app vay tiền không rõ nguồn gốc hay qua các đối tượng trung gian.

Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên đã vay mượn tiền của các tổ chức, cá nhân (qua mạng hay các tổ chức các tín dụng khác) đã trả nợ hoặc chưa trả đủ, bị các đe dọa, khủng bố, cần báo cáo với lãnh đạo đơn vị để tìm giải pháp xử lý.

Trường hợp bị các nhóm người cho vay dùng ảnh cá nhân để ghép, đưa chứng minh thư, căn cước công dân, bôi nhọ, vu khống lên mạng xã hội, lên hộp thư điện tử, đe dọa, yêu cầu thanh toán các khoản nợ vô lý hoặc mạo danh cơ quan công an lừa đảo ép buộc chuyển tiền... kịp thời thông báo cho bạn bè, người thân, đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để trình báo với cơ quan công an biết và có hướng xử lý.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các đơn vị có giáo viên, nhân viên đã và đang bị khủng bố đòi nợ trong thời gian từ ngày 1.1 đến ngày 22.5, lập danh sách gửi về Sở để tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, rất nhiều lãnh đạo phòng giáo dục, trường học, giáo viên ở Nghệ An bị những người lạ mặt gọi điện nhiều lần để đe dọa, khủng bố tinh thần, gây sức ép để đồng nghiệp hoặc người thân của đồng nghiệp cùng trường vay tiền của một công ty tài chính phải trả nợ. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết công an đã vào cuộc để điều tra vụ việc này.