Bị mắc kẹt trong thang máy chung cư, bé gái bình tĩnh ấn nút gọi cứu hộ

Tối 15.4, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai bà cháu bước vào thang máy chung cư thì bị kẹt. Bé gái bị mắc kẹt bên trong, còn người bà ở phía ngoài cố gắng mở cửa vào với cháu khiến cư dân mạng quan tâm.

Thời điểm hai bà cháu bước vào thang máy từ tầng 15 chung cư The Terra An Hưng CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại, khi bị mắc kẹt bên trong, bé gái cố gắng cùng bà mở cửa không được đã liên tục ấn nút mở thang và nút gọi cứu hộ. Người bà từ phía ngoài cũng cố gắng cho tay vào để mở cửa và bị kẹt tay lại.

Hành động bình tĩnh này của bé gái khiến cộng đồng mạng thán phục.

Tối 15.4, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.La Khê cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 ngày 14.4 tại chung cư The Terra An Hưng.

Thang máy gặp sự cố, bé gái bị mắc kẹt bên trong và bình tĩnh xử lý CHỤP MÀN HÌNH

Thời điểm đó, hai bà cháu vào thang máy ở khu vực tầng 15 thì thang bất ngờ gặp sự số. Sau khi thang bị lỗi, bé gái bị kẹt bên trong cố gắng cùng bà mở cửa không được đã bình tĩnh bấm nút mở cửa và chuông gọi cứu hộ, chứ không ấn nút chọn tầng hay hoảng loạn, khóc lóc.

Ngay sau khi nắm thông tin, kỹ thuật tòa nhà đã có mặt xử lý, đưa bé gái ra ngoài an toàn sau khoảng 10 phút mắc kẹt. Cả 2 bà cháu không bị thương tích.

Lãnh đạo Công an P.La Khê cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống nắm tình hình và lập biên bản sự việc.

"Chung cư này mới được đưa vào hoạt động, sự cố xảy ra là do lỗi kỹ thuật. Chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý kiểm tra và khắc phục, tránh để sự việc tương tự xảy ra", lãnh đạo Công an P.La Khê cho hay.