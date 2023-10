Bí mật bên trong những chiếc 'xe Chủ tịch' VF9

Doanh số xe điện tại Việt Nam tăng mạnh

BMI Research - đơn vị nghiên cứu của công ty chuyên về xếp hạng tín dụng Fitch Solutions - dự đoán doanh số xe điện của Việt Nam năm 2023 có thể tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2022. Cụ thể, năm 2023, doanh số xe điện tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng 114,8% so với năm ngoái, đạt 18.000 chiếc. Trong đó, doanh số xe thuần điện chạy bằng pin (BEV) được dự đoán sẽ tăng 104,4% so với năm ngoái, đạt gần 17.000 chiếc. Doanh số dòng xe lai (PHEV) có thể tăng gấp 9 lần, đạt gần 1.100 chiếc. Doanh số xe điện tại Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 25,8%/năm trong giai đoạn 2023 - 2032, với 65.000 chiếc hằng năm tăng so với mức 8.400 chiếc trong năm 2022, theo nghiên cứu của BMI. Tỷ lệ thâm nhập thị trường của xe điện tại Việt Nam được dự báo đạt 13,6% cho tới năm 2030, tăng mạnh so với tỷ lệ 2,9% của năm 2022.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng dự đoán số xe điện được sở hữu tại Việt Nam sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2028 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2040. Việc VinFast đẩy mạnh sản xuất trong năm 2023 và tăng số lượng xe bàn giao cũng sẽ giúp thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Theo BMI, VinFast đang thống trị thị trường xe điện tại Việt Nam với hơn 50% thị phần trong năm 2022. Các hãng xe Trung Quốc nắm giữ khoảng 50% thị phần còn lại. Sự gia tăng nguồn cung của xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc cũng đóng góp cho sự tăng trưởng của thị trường.