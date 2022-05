Bí mật cuộc sống hôn nhân của Johnny Depp và Amber Heard bị phơi bày

Các chi tiết riêng tư về mối quan hệ của Johnny Depp và Amber Heard đang được đưa ra trước tòa, bao gồm điều mà cựu cố vấn hôn nhân của họ mô tả là "lạm dụng lẫn nhau" giữa hai ngôi sao .

Johnny Depp (58 tuổi) đang kiện vợ cũ Amber Heard (36 tuổi) tội phỉ báng khi năm 2018 cô viết bài báo đăng trên tờ The Washington Post, hé lộ về việc sống sót sau bạo lực gia đình.

Cặp đôi gặp nhau khi quay phim The Rum Diary năm 2011, sau đó kết hôn năm 2015. Họ chia tay vào tháng 5.2016 khi Amner Heard cáo buộc chồng cũ bạo hành gia đình, lạm dụng cô. Depp đã phủ nhận những tuyên bố đó và họ đã giải quyết ly hôn tại tòa án vào tháng 8.2016.

Trước khi tòa xét xử, Amber Heard tuyên bố: “Hy vọng khi vụ án này kết thúc, tôi có thể tiếp tục sự nghiệp và Johnny cũng vậy. Tôi luôn duy trì tình yêu với Johnny, điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn phải kể lại chi tiết về cuộc sống quá khứ của chúng tôi, hé lộ mọi chuyện trước cả thế giới”.

Cáo buộc Johnny Depp tấn công tình dục

Mặc dù phần lớn bằng chứng trong vụ án này được công khai trong vụ án ở Vương quốc Anh năm 2020 nhưng cáo buộc của Amber Heard về hành vi tấn công tình dục cùng với các hình thức bạo hành gia đình khác không được biết đến rộng rãi cho đến khi cô tuyên bố ở tòa.

Luật sư Ben Rottenborn của nữ diễn viên Aquaman nói tại phòng xử án Heard bị Depp lạm dụng “dưới nhiều hình thức”, bao gồm cả thể chất, tình cảm, lời nói và tâm lý, xác nhận thêm cô “đã phải chịu bạo lực tình dục dưới bàn tay của Depp”.

Người phát ngôn của Depp đã phủ nhận cáo buộc, gọi đó là "hư cấu, nhằm mục đích gây sốc cho Hollywood mà Amber biết rõ và sử dụng để khai thác, tìm sự đồng thuận của dư luận”.

Depp nhắn tin về "cái xác đang thối rữa" của Heard

Nhiều tin nhắn của Depp và Heard đã được đọc to cho bồi thẩm đoàn nghe. Một trong số đó là cuộc trao đổi vào tháng 10.2016 giữa Depp và người bạn lâu năm Isaac Baruch, khi Depp viết: "Hy vọng rằng cái xác thối rữa của con điếm đó đang phân hủy trong thùng xe Honda Civic!!”.

Các tin nhắn khác do Depp gửi đã được đưa ra tòa bao gồm việc đòi đốt xác Heard: “Tôi sẽ “phịch” xác chết bị thiêu cháy sau đó đảm bảo rằng cô ta đã chết”.

Con gái Lily-Rose từ chối dự đám cưới của anh

Trong khi bàn bạc về đám cưới vào tháng 2.2015 của anh với Heard (bao gồm "tiệc tối, khiêu vũ và ma túy" được viết trên lịch trình của lễ cưới), Depp tiết lộ rằng con gái của anh với nữ ca sĩ Pháp Vanessa Paradis, Lily-Rose đã từ chối tham dự đám cưới.

“Con gái tôi, Lily-Rose đã không đến dự đám cưới. Con gái và Amber Heard không có mối quan hệ tốt vì một số lý do”, Depp nói.

Depp và chị gái nhớ lại thời thơ ấu bị lạm dụng

Cả Depp và chị gái Christi Dembrowski đều khai rằng người mẹ quá cố Betty Sue Palmer của họ đã bạo hành họ khi còn nhỏ, bạo hành cả cha, ông John Sr., hiện đã 84 tuổi.

Khi được hỏi lý do tại sao vẫn duy trì cuộc hôn nhân với Heard bất chấp sự lạm dụng bị cáo buộc mà anh phải đối mặt, Depp giải thích: "Tôi cho rằng vì cha tôi đã ở lại với mẹ dù ông ấy bị bạo hành... và tôi không muốn thất bại trong hôn nhân lần nữa. Tôi nghĩ mình có thể giúp cô ấy, có thể đưa cô ấy đi khắp nơi. Bởi vì Amber Heard mà tôi biết vào những năm đầu tiên không phải là cô ấy bây giờ, đột nhiên cả hai chúng tôi trở thành đối thủ”.

Depp khai đã sử dụng ma túy với những người bạn

Nam tài tử xác nhận từng dùng ma túy với những người bạn nổi tiếng, như ngôi sao WandaVision - Paul Bettany và nhạc sĩ Marilyn Manson.





Khi được hỏi liệu Bettany có phải là "người bạn tốt mà bạn đã từng dùng ma túy", Depp xác nhận "có". Cả hai đóng chung nhiều phim như The Tourist (2010), Transcendence (2014) và Mortdecai (2015).

Sau đó, trả lời liệu có sử dụng ma túy với nhạc sĩ Manson hay không, Depp xác nhận: "Chúng tôi đã hít cocaine với nhau một vài lần".

Depp cũng khai rằng Heard "khinh thường" Bettany bởi vì "chúng tôi là bạn bè thân thiết và Heard cho rằng Bettany là một mối đe dọa, khiến tôi rời xa cô ấy”.

Depp khoe ngón tay lành lặn sau cãi vã ở Úc

Một điểm gây tranh cãi liên quan đến một cuộc cãi vã khét tiếng giữa Depp và Heard ở Úc, nơi anh đang quay Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales vào tháng 3.2015. Vụ việc dẫn đến ngón tay giữa của anh bị đứt lìa ở đầu ngón. Anh tuyên bố nó bị đứt khi Heard ném chai vodka vào tay anh, dù đội ngũ pháp lý của Heard đã phủ nhận cáo buộc đó.

Nhóm luật sư của Depp đưa ra những bức ảnh đẫm máu chụp ngón tay vào đêm hôm đó, cả trong bệnh viện, khi Depp nói với các bác sĩ rằng tai nạn xảy ra do tay bị kẹt vào đàn accordion. Anh xác nhận đã nói dối vào thời điểm nhập viện để giữ uy tín cho Amber Heard. Depp giơ ngón tay được chữa lành để cả phòng xử án quan sát.

Heard thừa nhận đánh Depp

Trong bản ghi âm do nhóm pháp lý của Depp phát, Heard thừa nhận đã "ra tay" đồng thời tranh cãi với anh rằng cô không "đấm" anh mà đang "đánh" anh.

"Anh không bị đấm; anh chỉ bị đánh. Tôi xin lỗi vì tôi đã đánh anh như thế nhưng tôi không đấm anh", cô nói với Depp. Cô ấy nói thêm trong đoạn ghi âm: "Tôi không ngồi đây để buồn về điều đó, phải không? Anh là như vậy. Đó là sự khác biệt giữa tôi và anh. Anh chỉ là một đứa trẻ đáng yêu. Hãy trưởng thành đi Johnny”.

Depp - người đã nhiều lần tuyên thệ anh chưa bao giờ đánh Heard hay bất kỳ phụ nữ nào - cũng được hỏi về một vụ xảy ra vào tháng 12.2015 khi anh bị cho là đã húc đầu vào Heard khiến mặt cô bầm tím. Nam tài tử kịch liệt phản đối với tuyên bố rằng anh cố tình húc đầu vào cô, cho rằng đó có thể là một tai nạn trong khi anh cố gắng kiềm chế cô.

Một đoạn video do nhóm pháp lý của Heard phát mà cô từng quay lại cho thấy cảnh Depp đóng sầm cửa tủ bếp vào một buổi sáng và đoạn âm thanh khác cho thấy nam diễn viên đe dọa tự cắt tay bằng dao khi Heard van xin anh dừng lại.

Angelina Jolie từng cảnh báo Johnny Depp sai lầm khi kết hôn với Amber Heard

Johnny Depp và Angelina Jolie trở thành bạn bè sau khi đóng chung trong phim The Tourist. Nam diễn viên không ít lần khen ngợi tài năng và nhan sắc của vợ cũ Brad Pitt. Theo National Enquirer, sao phim Maleficent thể hiện việc không thích Amber Heard ngay từ lúc Johnny Depp công khai mối quan hệ.

“Angelina Jolie đưa ra lời khuyên chân thành với bạn. Cô cảnh báo có thể anh đang mắc sai lầm lớn khi kết hôn với Amber Heard”, một nguồn tin nói.

Người bạn của Jolie (yêu cầu giấu tên) cho biết sao phim Mr.&Mrs.Smith đã khuyên Johnny Depp nên ký thỏa thuận tiền hôn nhân nếu muốn cưới Amber Heard khi cô lo lắng anh đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên nhưng vẫn say mê những diễn viên trẻ đẹp như Amber Heard.