Bí mật khổng lồ về ly Laura Cà phê của Nhật Kim Anh

Ca sĩ Nhật Kim Anh và thương hiệu cà phê của mình

Viral có thể khiến người ta mua thử - Chất lượng mới khiến khách quay lại

Sau những cuộc bàn luận, điều ở lại là lượng bình luận khổng lồ của chính những người đã mua và đã uống. Rất nhiều người quay lại mua tiếp với những cảm nhận giống nhau: người thì khen đậm đà, người thích sánh kẹo, người quay lại vì hậu vị không bị chua. Khi nhiều người uống và có chung một cảm nhận, thì chính ly cà phê đã lên tiếng.

Không ai có thể uống thay khách hàng

Không một chiến dịch nào đủ sức bước vào căn bếp của khách mỗi sáng.

Không một video nào đủ sức khiến người ta mua tiếp hộp thứ 2, thứ 6, thứ 10 kèm 1 ly giữ nhiệt hoặc hộp mặt nạ bên Hàn.

Và cũng không có thuật toán nào đủ sức bắt một người tiếp tục uống một ly cà phê mà họ không thích. Người ta có thể thích Nhật Kim Anh mà mua lần đầu, nhưng chỉ quay lại khi sản phẩm đó thật sự ngon.

Cà phê ngon thì khách tự quay lại

Đây là điều đơn giản nhất nhưng cũng công bằng nhất, một hộp đầu tiên có thể được mua vì tò mò. Nhưng hộp thứ hai, thứ năm hay thứ mười chỉ có một lý do: Uống thấy ngon.

Không ai bỏ tiền nhiều lần chỉ vì một đoạn video. Cũng không ai mỗi sáng tự pha một ly cà phê mà mình không thích. Khách hàng quay lại với Laura Cà phê không phải vì người khác khen. Họ quay lại vì chính ly cà phê hôm trước đã làm họ hài lòng: đậm đà, sánh kẹo và hậu vị không bị chua.

Sau những cuộc bàn luận, khách vẫn tiếp tục mua, tiếp tục pha, tiếp tục giới thiệu cho người thân, bạn bè, vừa uống hết đã đặt tiếp hộp mới.

Bởi cuối cùng, khách hàng không quay lại vì lời giới thiệu. Họ quay lại vì chính chiếc ly Cà phê Laura của ngày hôm qua.