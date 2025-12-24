Bí mật về trend 'Sống một kiếp người bình an là được' khiến sao Việt 'phát sốt'

Những ngày qua, câu hát “Sống một kiếp người bình an là được/Hai bánh bốn bánh chạy được là được...” bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, câu hát này nằm trong bài Được, đăng tải trên kênh TikTok và YouTube của Ken Quach, thu hút hàng triệu lượt xem.

Được gây ấn tượng bởi giai điệu tươi vui, với nội dung hướng đến sự tích cực, bình an trước những áp lực trong cuộc sống. Đáng chú ý, khi bài hát được đăng tải trên kênh TikTok và YouTube của Ken Quach đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi từ trước đây, chủ tài khoản này được biết đến là người chuyên làm nhạc bằng AI. Trong đó, ca khúc Sám từng hút hơn 2,5 triệu lượt xem khi trình làng.

Trên kênh YouTube của Ken Quach, ca khúc này được giới thiệu là phổ nhạc từ bài thơ mang tinh thần Phật giáo, nói về sự bình an, buông bỏ, đủ đầy và nhân sinh quan sống nhẹ nhàng trong đời sống hiện đại Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, kênh TikTok của Ken Quach có hơn 60.000 lượt theo dõi với hơn 500.000 lượt thích. Riêng đoạn clip về ca khúc Được khi đăng tải đã đính kèm theo dòng chia sẻ: “Đi qua mấy mùa mệt mỏi mới hiểu bình an là được”. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi video này cũng được gắn nhãn trí tuệ nhân tạo khiến dân mạng cho rằng đây tiếp tục là một sản phẩm của AI.

Trên mạng xã hội, nhiều người bàn luận sôi nổi về ca khúc Được. Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ bài hát thu hút được sự quan tâm vì ra mắt vào thời điểm cuối năm, khi mà mọi người tất bật trong guồng quay công việc với nhiều áp lực. Cũng vì điều đó nên thông điệp “sống một kiếp người bình an là được” lan tỏa một cách tích cực và được hưởng ứng. Ngoài phần lời, có ý kiến cho rằng giai điệu bắt tai cũng góp phần giúp ca khúc đến gần với khán giả hơn.

Sao Việt hào hứng bắt trend ‘Sống một kiếp người bình an là được’

Một trong những yếu tố giúp Được lan tỏa chính là những màn “bắt trend” đầy hài hước của dàn sao Việt như diễn viên Ốc Thanh Vân, Hoa hậu Khánh Vân, rapper Pháo, diễn viên Lan Phương, Nam Anh - Nam Em… Không chỉ sử dụng đoạn nhạc một cách thông thường, nhiều nghệ sĩ còn đầu tư các tiểu phẩm, tạo ra những tình huống hài hước cho người xem.

Pháo và Khánh Vân "bắt trend" ca khúc Được, hút hàng triệu lượt xem Ảnh: Chụp màn hình

Trong đó, Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng có màn “bắt tay” thực hiện những vũ đạo đơn giản trên nền ca khúc Được, hút hơn 200.000 lượt xem. Còn Trung Ruồi cũng ghi lại khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu với biểu cảm hài hước. Anh chia sẻ: “Lâu không đăng gì, thấy bài hay nên đu tí”. Clip của nam diễn viên hiện đạt hơn 7,7 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý, tài khoản Ken Quách cũng đăng lại đoạn clip này trên trang cá nhân.

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân cũng có màn “bắt trend” đầy duyên dáng. Trên nền ca khúc, người đẹp cùng với chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long hát theo, hút hơn 2 triệu lượt xem. Chưa dừng lại ở đó, khi đăng tải clip trên TikTok, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 để lại dòng trạng thái đầy hài hước: “Dù chưa thuộc lời miễn quay là được” khiến khán giả thích thú trước khả năng bắt trend của cô.

Tương tự, Anh Phạm - Anh Đức cũng thực hiện đoạn clip ngắn trên nền nhạc này, cán mốc hơn 6 triệu lượt xem. Còn Lyly - Anh Tú bắt trend theo phong cách lầy lội, giúp clip đạt hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, độ lan tỏa của Được cũng vướng nhiều tranh luận. Có ý kiến cho rằng ca khúc dễ nghe, thông điệp đơn giản, gần gũi. Tuy nhiên, cũng có dân cư dân mạng đặt vấn đề trước sự cạnh tranh của AI trong công việc sáng tạo, đặc biệt là ở lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh hiện nay.

