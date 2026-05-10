Bị 'ném đá' vì vai diễn, Lương Thế Thành phản ứng ra sao?
Bị 'ném đá' vì vai diễn, Lương Thế Thành phản ứng ra sao?

TT Phát triển Nội dung số
10/05/2026 15:00 GMT+7

Lương Thế Thành chia sẻ anh hạnh phúc khi vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội, bởi điều đó đồng nghĩa nhân vật để lại dấu ấn cho khán giả. Nam diễn viên cũng mang đến tiếng cười khi kể lại chuyện phải đăng đàn mong khán giả 'nương tay' đúng lúc anh và bà xã kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Thời gian gần đây, Lương Thế Thành nhận nhiều phản ứng gay gắt từ khán giả vì vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy áp lực mà ngược lại còn vui vì nhân vật tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh tiết lộ thường xuyên đọc được những bình luận chỉ trích Hoàng Dũng, thậm chí khán giả còn hài hước chia sẻ rằng nhân vật này khiến họ tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm. Với anh, đó là tín hiệu tích cực vì chứng tỏ bộ phim đã chạm đến cảm xúc khán giả và câu chuyện đủ sức khiến người xem quan tâm, tranh luận.

Trong buổi giao lưu cùng dàn diễn viên, Lương Thế Thành thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hình mẫu người đàn ông của gia đình. Nam diễn viên cho rằng trong hôn nhân, sự chung thủy và trách nhiệm là điều quan trọng nhất, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến những người thân yêu tổn thương. Anh khẳng định ngoài đời mình hoàn toàn khác với Hoàng Dũng nên đôi lúc cảm thấy "dở khóc dở cười" khi khán giả quá nhập tâm vào nhân vật. Lương Thế Thành còn hài hước kể lại việc phải lên tiếng xin khán giả "tạm tha" đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới vì liên tục bị réo tên sau những tình tiết gây tranh cãi trong phim.

Dù vai Hoàng Dũng bị 'ném đá' dữ dội, Lương Thế Thành vẫn mong được mời thêm những vai diễn phản diện, thoát khỏi hình tượng hiền lành từ trước tới giờ

Phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc xoay quanh cuộc hôn nhân đầy biến động của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng. Từ một gia đình tưởng chừng hạnh phúc, mọi thứ dần rạn nứt khi Hoàng Dũng vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang (Ngân Hòa). Những màn đối đầu căng thẳng giữa các nhân vật cùng hàng loạt tình tiết dồn dập ở chặng cuối đã khiến khán giả liên tục bàn luận trên mạng xã hội.

Để thưởng thức trọn vẹn những khoảnh khắc dàn diễn viên "giải quyết nội bộ", mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên, cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Dàn diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' họp gia đình, giải quyết bất hòa tại ON TRENDING

Đến với buổi giao lưu On Trending của Báo Thanh Niên, dàn diễn viên phim 'Bóng ma hạnh phúc' có dịp họp gia đình giải đáp thắc mắc cho khán giả. Liệu rằng những giải thích của Hoàng Dũng (Lương Thế Thành thủ vai) có được các thành viên trong gia đình hài lòng và khán giả chấp nhận?

