Ngày 28.11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn - một phụ nữ bị vướng dây cáp viễn thông khi đang lưu thông trên đường.



Theo đó, vào trưa 27.11, chị N.T.H (36 tuổi, ở xã Chư Sê, Gia Lai) chạy xe máy (có chở một người nữ) trên đường Phạm Văn Đồng ở xã Chư Sê.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong lúc lưu thông, chị H. bất ngờ bị vướng dây cáp viễn thông vào vùng cổ. Tai nạn khiến chị H. và người ngồi sau xe bị ngã xuống đường. Chị H. bị thương nặng được người dân gần đó khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu. Người ngồi sau cũng bị thương nhẹ và rất may không bị ngã vào chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Trao đổi với chúng tôi, chị H. vẫn chưa hết hoảng loạn, nói: "Lúc đó, dây cáp viễn thông bị chùng xuống, nằm sát mặt đường. Tôi điều khiển xe chạy ngang đúng lúc có một xe tải lưu thông qua, vô tình kéo dây cáp căng lên và mắc vào vùng cổ tôi".

Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ xác định chị H. bị thương ở vùng cổ, gãy đốt sống số 2. Hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng; các bác sĩ đang theo dõi tiếp để xác định cụ thể mức độ tổn thương của chị H.