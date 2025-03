Bị ngã hơn 1 tháng, tiểu ra máu mới phát hiện chấn thương thận rất nặng

Ngày 8.3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa can thiệp nút mạch thành công ca chấn thương thận độ 4 với ổ giả phình động mạch thận, kích thước rất lớn.

Bệnh nhân tên T.V.C, 39 tuổi, ngụ Bạc Liêu, khoảng 1 tháng trước, bệnh nhân bị ngã từ trên cao nhưng không đi kiểm tra. Cho đến trước khi nhập viện hơn 1 tuần, bệnh nhân tiểu ra máu, tiểu gắt, buốt, được nhập viện địa phương điều trị sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Kết quả kiểm tra ghi nhận bệnh nhân bị tụ dịch bể thận phải, chấn thương thận phải, máu trong lòng bàng quang, túi giả phình động mạch thận phải kích thước 65x48 mm. Bệnh nhân có chỉ định chụp và can thiệp nội mạch, phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu.

Ca can thiệp do bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cùng ê kíp thực hiện.

Kết quả ê kíp đã ghi nhận ổ giả phình động mạch thận bên phải nhánh cực dưới có kích thước lớn và dòng chảy mạnh; đồng thời luồn chọn lọc vi catheter vào nhánh động mạch có giả phình. Đây là một trường hợp can thiệp rất khó do phải tiến hành thả 4 coils và bơm tắc bằng hỗn hợp keo. Các thủ thuật diễn ra thành công sau khoảng 1 giờ. Quá trình điều trị bệnh nhân được truyền 3 đơn vị khối hồng cầu. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, giảm đau bụng, hông lưng, nước tiểu trong.

Chia sẻ thêm về ca chấn thương trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Minh Khoa, Phó trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin, trước đây điều trị chấn thương thận mức độ nặng chủ yếu là phẫu thuật mở cắt bán phần hay toàn bộ thận, ngày nay có nhiều thay đổi trong điều trị bảo tồn chấn thương thận nói chung và trong điều trị can thiệp nội mạch nói riêng.

Ở bệnh nhân có chấn thương thận, lựa chọn giữa phẫu thuật hay nút mạch phụ thuộc tình trạng bệnh nhân và điều kiện của trung tâm can thiệp của bệnh viện. Với bệnh nhân có tình trạng huyết động không ổn định, đa chấn thương cần mở bụng cấp cứu tìm nguyên nhân chảy máu và đôi khi phải cắt thận để cầm máu. Trong khi đó, với những trường hợp đa chấn thương, các tổn thương chảy máu khác đã được kiểm soát thì tổn thương thận đi kèm có thể điều trị bằng can thiệp nút mạch sau khi bệnh nhân ổn định nhằm bảo tồn nhu mô thận.

Cũng theo bác sĩ Khoa, can thiệp nội mạch cũng đã được thực hiện ở nhiều chuyên khoa và cùng lúc nhiều ê kíp khác nhau để xử lý các ca cấp cứu như: Chảy máu mũi, cấp cứu đột quỵ, xử lý các dị dạng mạch máu não vỡ, lấy huyết khối do tắc mạch máu lớn, nong và đặt stent trong bệnh lý mạch vành cấp cứu, xử lý chấn thương gan, lách, thận, nút mạch trong ho ra máu, xuất huyết tiêu hóa do dị dạng mạch máu… "Ghi nhận thực tế tại bệnh viện cho thấy, can thiệp nội mạch cấp cứu không chỉ mang lại hiệu quả điều trị cao mà còn ít xâm lấn, giúp bệnh nhân mau hồi phục. Đến nay, đã có rất nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch được cứu sống bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch nói trên", bác sĩ Khoa nói.