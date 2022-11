Bị ngứa da, nên ăn những món nào để nhanh giảm ngứa?

Có rất nhiều nguyên nhân gây ngứa như tổn thương dây thần kinh, tác dụng phụ của thuốc, chất kích thích da hay tăng urê máu. Ngoài ra, da khô, dị ứng, ký sinh trùng, côn trùng đốt, vẩy nến hay chàm cũng là những nguyên nhân thường gặp gây ngứa da, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trong nhiều trường hợp, ngứa da sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên, nếu cơn ngứa nghiêm trọng và kéo dài thì cần đến bác sĩ kiểm tra và điều trị. Bác sĩ có thể kê thuốc bôi corticoid hoặc quang trị liệu, tức dùng tia cực tím để điều trị vấn đề da, để giảm ngứa. Ngoài ra, ăn một số loại thực phẩm cũng có thể giúp giảm ngứa.

Thực phẩm giàu omega 3 và 6

Các loại chất béo không bão hòa đa như omega 3 và omega 6 mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho da. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Molecular Sciences cho thấy omega 3 có tác dụng kháng viêm. Nhờ công dụng này mà omega 3 rất phù hợp dùng để điều trị và giảm ngứa ở người mắc viêm da dị ứng.

Omega 6 cũng có tác dụng tương tự với người mắc bệnh chàm và da khô. Các món giàu omega 3 là cá hồi, cá thu hoặc chất bổ sung dầu gan cá tuyết. Món giàu omega 6 có thể kể đến là quả óc chó, đậu phụ, bơ đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều hay trứng.





Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là một chất chống chống ô xy hóa quan trọng, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do có hại cho da. Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày với phụ nữ là 75 miligram, với nam giới là 90 miligram.

Nghiên cứu trên chuyên san Nutrients phát hiện vitamin C có thể giúp giảm các tình trạng viêm nhiễm gây ngứa và khô da. Các loại thực phẩm giàu vitamin C thường gặp là cam, ớt, dâu tây và bông cải xanh.

Món giàu vitamin E

Vitamin E có đặc tính kháng viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch, chức năng tế bào và sức khỏe làn da. Theo nghiên cứu trên chuyên san Journal of Research in Medical Sciences, vitamin E có khả năng giảm các triệu chứng khô và ngứa da của bệnh chàm.

Các loại thực phẩm giàu vitamin E phổ biến là hạt hướng dương, rau bina, hạnh nhân, đậu phộng và trái bơ. Ngoài các món trên, các loại kem thoa chứa vitamin E cũng có thể giúp cải thiện tình trạng da khô và bong vảy, theo Medical News Today.