Bị nổi mụn gây đau trên mũi, người phụ nữ đi khám bệnh mới biết ung thư

Cô Michelle Davis, 52 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Orewa của thành phố Auckland (New Zealand). Vào tháng 4.2022, cô phát hiện trên phần mũi bên phải mình có một vết sưng đỏ, theo Daily Mail (Anh).

Tưởng ung thư trên mũi là mụn, cô Michelle Davis đã cố nặn ra nhưng cảm thấy cứng và không có nhân mụn MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Vì nghĩ đó là vết mụn vô hại nên cô đã cố nặn ra. Điều lạ là nó rất cứng và không có nhân mụn trong đó. Lúc ấy, người phụ nữ không suy nghĩ gì nhiều.

Thế nhưng, vết mụn đó lại chảy máu không ngừng và bắt đầu đau nhức khó chịu. Cảm giác đau nhức ngày càng trở nên dữ dội, cô Davis đã đến bác sĩ kiểm tra.

Kết quả sinh thiết khiến người phụ nữ sửng sốt. Đấy không phải là mụn mà là một khối u ung thư. Loại ung thư cô mắc là biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da phổ biến.

Bác sĩ đã yêu cầu phẫu thuật để loại bỏ khối u ung thư. Ca phẫu thuật này khiến cô mất đi một phần mũi phải và để lại sẹo. May mắn là ca phẫu thuật chỉnh hình sau đó đã kéo căng da từ phần mũi còn lại để che đi vết sẹo.

Dù may mắn trị khỏi ung thư nhưng vì từng mắc bệnh nên cô Davis sẽ đối mặt nguy cơ tái phát ung thư. Do đó, cô phải thường xuyên đến khám sức khỏe định kỳ. Nếu ung thư tái phát, bác sĩ sẽ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư phát triển từ tế bào đáy. Tế bào đáy là loại tế bào có chức năng tạo ra tế bào da mới khi tế bào cũ chết đi. Cách tốt để giảm nguy cơ phát triển loại ung thư này là hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Triệu chứng thường gặp của ung thư biểu mô tế bào đáy là hình thành các mảng có vảy trên vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như mặt, cổ. Mảng vảy này phẳng, có các cạnh nổi lên, trông giống như sẹo nhưng không có đường viền rõ ràng, theo Daily Mail.