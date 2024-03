Bị phạt 6 năm tù vì phát tán tài liệu chống Nhà nước

Ngày 11.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Hiền (67 tuổi, trú tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Bị cáo Đỗ Minh Hiền tại tòa PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 8.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội nhận được công văn của Bộ Nội vụ đề nghị xử lý đối với ông Đỗ Minh Hiền vì đã sử dụng thư điện tử phát tán nội dung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013, ông Hiền bắt đầu sử dụng máy tính cá nhân để soạn thảo, phát tán các tài liệu có nội dung chống đối chế độ, công kích nhằm vào lãnh đạo Đảng.

Đến nay, bị cáo không nhớ đã viết bao nhiêu tài liệu. Toàn bộ các tài liệu sau khi soạn thảo đều được bị cáo sử dụng các tài khoản thư điện tử của mình để gửi đến thư điện tử của cá nhân, tổ chức trên mạng internet.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ủy thác điều tra cho cơ quan an ninh điều tra của công an 26 tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức rà soát, thu thập các tài liệu được Đỗ Minh Hiền phát tán qua tài khoản thư điện tử.

Ngoài 20 tài liệu do Bộ Nội vụ cung cấp, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ thêm 52 tài liệu khác bị cáo Hiền phát tán trong thời gian từ tháng 3.2020 - tháng 7.2023. Thông tin, số liệu trong các bài viết đều được dẫn nguồn trên internet, không được kiểm chứng; đồng thời bị cáo còn lồng ghép quan điểm chống đối, cực đoan của cá nhân.

Với 72 bài viết nêu trên, bị cáo Hiền đã phát tán thông qua thư điện tử tới hơn 10.000 lượt địa chỉ thư điện tử.

Kết luận giám định của Sở TT-TT TP.Hà Nội xác định, 16 trích đoạn thuộc 11 tài liệu chứa đựng nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân".

Ngoài ra, 11 trích đoạn thuộc 6 tài liệu chứa đựng nội dung "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân"; 4 trích đoạn thuộc 2 tài liệu chứa đựng nội dung "xúc phạm lãnh tụ, danh nhân".

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận tự viết, phát tán các tài liệu có nội dung chống đối, với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị của mình. Việc soạn thảo, phát tán các tài liệu xuất phát từ động cơ cá nhân, không có tổ chức hoặc cá nhân nào khác tài trợ, xúi giục.