Bị phát giác trộm xe, lấy dao chém 2 người bị thương trong làng ĐHQG TP.HCM

Ngày 20.2, Công an P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương) đang khẩn trương làm rõ vụ 2 người dân bị chém trọng thương khi ngăn kẻ trộm xe máy trong làng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nạn nhân bị Toàn dùng hung khí chém TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, sáng cùng ngày, Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) cùng đồng bọn vào làng Đại học Quốc gia TP.HCM trộm cắp tài sản. Khi đang bẻ khóa một xe máy của sinh viên trước một tiệm sửa xe (trong làng ĐHQG TP.HCM, thuộc P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì bị người dân, sinh viên phát giác, truy hô bắt.

Lúc này, nhằm tẩu thoát, Toàn dùng bình xịt hơi cay, lấy con dao thủ sẵn trong người ra chống trả quyết liệt, chém làm 2 người bị thương (trong đó 1 người bị thương nhẹ, 1 người bị thương nặng, phải khâu nhiều mũi). Người dân, sinh viên sau đó cùng đuổi bắt, khống chế được Toàn giao cho công an, còn đồng bọn của Toàn tẩu thoát.

Người dân đuổi bắt Toàn CẮT TỪ CLIP

Khám xét người Toàn, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ bẻ khóa xe máy, dao và bình xịt hơi cay.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lời kể của người dân khu vực, nhóm đối tượng rất manh động, hơn chục người dân, sinh viên hợp lực đuổi hơn 10 phút mới bắt được Toàn. Thời điểm Toàn bị đuổi bắt, đồng bọn của Toàn không bỏ chạy ngay mà liên tục rảo quanh chờ đợi rất lâu, khi Toàn bị bắt thì nhóm này mới bỏ chạy.

Kẻ trộm đã bị khống chế CTV

Hung khí và bộ dụng cụ bẻ khóa xe máy của Toàn CTV

Hiện Công an P.Đông Hòa (TP.Dĩ An) đã lấy lời khai Toàn, phối hợp Công an TP.Dĩ An truy bắt nhóm đồng bọn để xử lý theo quy định pháp luật.