Bị phát hiện ngoại tình khi mắc kẹt trong lũ lụt Thái Lan

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
05/12/2025 07:56 GMT+7

Nam du khách Malaysia, sau khi báo tin cho vợ rằng đang đi công tác cùng đồng nghiệp, đã bị phát hiện mắc kẹt cùng nhân tình giữa trận lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan.

Lũ lụt do mưa lớn gây ra đã tấn công miền nam Thái Lan, cướp đi sinh mạng của hơn 80 người và ảnh hưởng đến ba triệu người dân ở 12 tỉnh, bao gồm cả Hat Yai, thành phố lớn nhất miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, trong lũ lụt cũng xảy ra nhiều chuyện "rơi nước mắt" khác...

Trong chia sẻ thông tin cứu hộ tại Hat Yai của một người làm công tác thiện nguyện gốc Malaysia mới đây đã đăng câu chuyện một người vợ đồng hương đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ để tìm chồng mình, đang bị mắc kẹt trong thành phố cùng các đồng nghiệp. Cô ấy nói rằng các con nhỏ của họ đang rất mong chờ cha trở về, theo SCMP.

Bị phát hiện ngoại tình khi mắc kẹt trong lũ lụt Thái Lan- Ảnh 1.

Du khách bị phát hiện ngoại tình khi kẹt trong lũ lụt ở Thái Lan

ẢNH: SCMP

Người phụ nữ làm thiện nguyện, được biết đến với cái tên @psmommyhannah, đã nhờ sự giúp đỡ của người thân sống ở Hat Yai để tìm kiếm người đàn ông tại khách sạn nơi anh ta được cho là đang ở. Họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng "đồng nghiệp" của người đàn ông thực chất là một người phụ nữ đã ở chung phòng khách sạn với anh ta trong nhiều ngày. 

Người đăng bài tiết lộ rằng cô vẫn chưa thông báo "tin vui" cho người vợ đang mang thai đứa con thứ tư của họ. Cô cho biết mục đích chia sẻ câu chuyện không phải để gây sự chú ý mà là để nhắc nhở các bà vợ “hãy cẩn thận và đừng quá tin tưởng chồng mình”. 

Theo cô, người vợ không hề nghi ngờ gì vì ông chồng thường xuyên liên lạc với gia đình. Nhiều người đã thúc giục người vợ xứng đáng được biết sự thật: "Tôi hy vọng anh hãy nói với cô ấy, dù điều đó có đau đớn đến đâu". Một người khác gợi ý rằng người đăng bài có thể thông báo cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè của người vợ, sau đó họ có thể nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Cảm ơn lời khuyên, người phụ nữ làm thiện nguyện nói rằng sẽ cố gắng tìm thông tin liên lạc của gia đình người vợ.

Đây không phải là trường hợp duy nhất người chồng Malaysia bị phát hiện ngoại tình do trận lũ lụt ở Hat Yai. Theo hãng tin Gempak của Malaysia, người đàn ông 45 tuổi đã lừa dối vợ mình bằng cách nói rằng anh ta đang tham dự "một cuộc họp quan trọng" ở Kuala Lumpur, trong khi thực tế, anh ta đã đến Hat Yai cùng bạn bè để "giải trí". Khi bị mắc kẹt trong lũ lụt, anh ta còn cố gắng nói dối vợ bằng cách khẳng định Kuala Lumpur cũng đang bị ngập sâu đến ngực. Tuy nhiên lại để lộ sự thật khi vô tình chia sẻ vị trí hiện tại của mình với vợ trong lúc cập nhật tình hình. 

Trái ngược với trường hợp đầu tiên, người vợ được cho là đã nghi ngờ lời khai của ông chồng trước khi nhận được tin nhắn. "Tôi thấy anh ta đã chuẩn bị áo sơ mi và quần đùi Hawaii trong khi nói với tôi rằng có cuộc họp ở Kuala Lumpur. Từ khi nào Kuala Lumpur lại có bãi biển vậy?", cô vợ ngao ngán.

