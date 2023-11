Bị phạt tiền vì chia sẻ nội dung xuyên tạc về sách giáo khoa

Ngày 21.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 20.11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông V.V.T (55 tuổi, ngụ TT.Bến Sung, H.Như Thanh, Thanh Hóa) vì hành vi chia sẻ các thông tin, hình ảnh xuyên tạc, không đúng sự thật về sách giáo khoa.



Những bài thơ không phải trong sách giáo khoa hiện hành C.T.V

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, ông V.V.T đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ bài viết có thông tin sai sự thật về sách giáo khoa.

Ông T. đã chia sẻ bài viết cho rằng 4 bài thơ Giã gạo thổi cơm, Vẽ gì khó, Cá voi trắng, Con chào mào nằm trong bộ sách giáo khoa hiện hành, kèm theo hình ảnh lãnh đạo Bộ GD-ĐT để quy kết trách nhiệm của lãnh đạo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, hệ thống chính trị khi đưa những nội dung kém chất lượng vào sách giáo khoa.

Nội dung bài viết chia sẻ của ông T. được cơ quan công an xác định là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân về bộ sách giáo khoa hiện hành.

Khi làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã sao chép bài viết xuyên tạc về sách giáo khoa trên mạng xã hội, sau đó chia sẻ trên tài khoản cá nhân của mình mà không kiểm chứng thông tin có đúng sự thật hay không.

Lực lượng công an làm việc với ông V.V.T CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, từ đầu tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết cho rằng các bài thơ: Giã gạo thổi cơm, Bắn tung tóe, Bạn An dũng cảm, Bé xách đỡ mẹ, Vẽ gì khó… nằm trong bộ sách giáo khoa hiện hành. Các bài viết trên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm cho người dân, thu hút nhiều bình luận tiêu cực.

Ngày 18.10, Bộ GD-ĐT đã có thông báo chính thức, khẳng định các bài thơ trên không phải là nội dung trong sách giáo khoa hiện hành. Đồng thời, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải, xuyên tạc.