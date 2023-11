Bí quyết chăm sóc vết mổ sau sinh không để lại sẹo

(ảnh đại diện)

Làm mẹ là 1 thiên chức thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ. Mọi đau đớn, cực nhọc từ lúc mang thai đến lúc chuyển dạ sinh con đều tan biến ngay khi thấy con chào đời. Nhưng sau những niềm vui vỡ òa ấy, mẹ lại phải đối mặt với bao khó khăn, âu lo khác. Đặc biệt là đối với những sản phụ lựa chọn hoặc bắt buộc phải sinh mổ. Những vết sẹo dài in hằn trên bụng, đi theo mẹ suốt cả cuộc đời này. Sẹo mổ theo thời gian sẽ có khả năng lồi lên, lan rộng xung quanh thậm chí sẽ sậm màu, đau nhức và ngứa ngáy mỗi khi "trái gió trở trời". Đây cũng chính là nỗi lo, ám ảnh khiến biết bao mẹ phải mang không ít nỗi phiền muộn thầm kín.

1. Vì sao vết sẹo mổ sau sinh bị lồi?

Vết mổ sẽ lành lại tốt, mẹ sẽ chỉ thấy vết sẹo mảnh, nhạt màu, trắng nhạt theo thời gian. Một số phụ nữ khác thì vết sẹo mảnh chỉ như một đường lằn mờ trên làn da, trùng khớp với những vết lằn tự nhiên của cơ thể nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, với nhiều mẹ do cơ địa hay cơ chế lành sẹo diễn ra bất thường sẽ gây nên sẹo lồi, đặc biệt là những mẹ dưới 30 tuổi, làn da sẫm màu. Khi sẹo lồi hình thành theo thời gian, các mô sẹo sẽ lan rộng ra xung quanh vết mổ, chai cứng và sẫm màu.

Vết mổ sau sinh thường sẽ có khả năng sẽ phát triển thành sẹo lồi do vết thương được rạch sâu để có thể bắt con ra ngoài. Vết sẹo có kích thước thông thường từ 10 - 15cm và thậm chí có thể rộng hơn. Sẹo lồi của vết sẹo mổ sẽ lồi lên do sự phát triển quá mức của mô sẹo đi ra ngoài vết mổ ban đầu và có thể lan ra ngoài so với vết tổn thương ban đầu.

Nguyên nhân dẫn đến sẹo lồi có thể do cơ địa dễ hình thành sẹo lồi, cơ thể có thể phản ứng bằng cách tạo ra collagen để sửa chữa vùng bị tổn thương. Khi cơ thể sản xuất collagen quá mức khiến sẹo trở nên lồi hơn. Ngoài ra các yếu tố như tuổi tác, màu da cũng là nguyên nhân khiến sẹo bị lồi tại vết mổ.

Chế độ chăm sóc vết mổ sau sinh cũng đóng vai trò quan trọng, nếu vết thương được vệ sinh sạch sẽ, lành nhanh sẽ ít để lại nguy cơ sẹo lồi. Ngược lại, nếu mẹ để vết thương nhiễm trùng, vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập khiến vết mổ sưng mủ và khả năng cao sẽ hình thành nên sẹo lồi.

2. Bí quyết chăm sóc vết mổ sau sinh không để lại sẹo

Bí quyết đầu tiên giúp mẹ "đối phó" với vết sẹo sau sinh mổ chính là chăm sóc vết thương kỹ càng, sạch sẽ không để bị tình trạng nhiễm trùng, viêm lâu. Một số điều mà mẹ nên lưu ý để phòng ngừa vết mổ sau sinh, cụ thể:

Để vết mổ tiếp xúc với không khí, đẩy nhanh quá trình liền thương

Nên mặc đồ rộng, tránh mặc đồ bó sát có thể khiến vết thương bị cọ xát, tổn thương

Tránh vận động mạnh, chỉ nên đi bộ nhẹ nhàng

Không để vết thương tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gây nên tình trạng thâm, sẫm màu.

Chế độ ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng để vết thương nhanh lành, tránh các thực phẩm gây lồi.

Sử dụng miếng dán ép xẹp sẹo silicone giúp ngăn ngừa sẹo lồi. Nên sử dụng sau khi vết thương lành, không dùng khi còn dịch, vết thương hở.

Đặc biệt, ngay sau khi lành thương, mẹ nên dùng ngay miếng dán hoặc gel silicone dán lên vết sẹo để ngăn ngừa sẹo lồi. Silicone được biết đến là "khắc tinh" giúp ngăn ngừa và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại sau sinh. Silicone là thành phần được ứng dụng trong y học hơn 40 năm, đặc biệt là trong việc quản lý sẹo bởi khả năng giải quyết được nguyên nhân gây nên sẹo lồi bằng cách kìm hãm sự tăng sinh collagen quá mức. Không chỉ có khả năng ngăn ngừa sẹo lồi mà gel/miếng dán silicone còn có tác dụng giúp cải thiện độ mềm, làm phẳng sẹo và giảm màu sắc thâm, sẫm, giảm tình trạng ngứa, khó chịu.

Rejuvaskin là một trong những thương hiệu dược mỹ phẩm trong lĩnh vực quản lý sẹo và chăm sóc da đến từ Mỹ với hơn 35 năm kinh nghiệm. Thông qua các sản phẩm quản lý sẹo, thương hiệu này đã mang đến cho mẹ giải pháp hữu hiệu giúp tái xóa bỏ những vết sẹo lồi hiện hữu theo năm tháng.

Miếng dán ép xẹp sẹo silicone Scar FX và gel silicone RejuvaSil đến từ thương hiệu Rejuvaskin là lựa chọn giải quyết tình trạng sẹo lồi sau sinh. Với miếng dán ép xẹp sẹo Scar FX chứa silicone đóng vai trò giúp bình thường hóa quá trình tổng hợp collagen ở sẹo bất thường và tăng sản xuất collagenase để giảm đi lượng collagen dư thừa từ đó ngăn ngừa sẹo lồi xuất hiện. Sản phẩm còn được thiết kế có độ dính vừa phải, khi dán lên vết sẹo sẽ hạn chế tạo lực căng, giảm tối đa tình trạng tổn thương, đau khi lột, giảm nguy cơ kích thích hoặc làm giãn sẹo. Ngoài ra khi dán miếng dán Scar FX còn che phủ bảo vệ vết sẹo tránh tiếp xúc với vi khuẩn, bụi bẩn hay cọ xát với quần áo.

Sản phẩm có nhiều kích thước phù hợp với vết sẹo mổ sau sinh như 10x20cm, 2.5x55cm. Miếng dán silicone Scar FX dễ sử dụng, hiệu quả và còn có khả năng tái sử dụng 30 - 45 ngày giúp tiết kiệm chi phí.

Khi sử dụng miếng dán ép xẹp sẹo Scar FX, mẹ nên kết hợp dùng thêm gel silicone xóa mờ sẹo lồi, phì đại RejuvaSil vào ban ngày giúp xóa mờ sẹo hiệu quả. Gel silicone RejuvaSil chứa 97% silicone y tế và tối ưu công dụng làm mờ, mềm sẹo lồi, phì đại nhờ chứa vitamin C, dầu amu, Squalane. Hơn nữa, các thành phần này còn giúp dưỡng ẩm, chống ô xy hóa giúp giảm các tình trạng khó chịu liên quan. Với kết cấu dạng gel nên khi thoa lên da sẽ nhanh chóng tạo lớp màng bảo vệ bề mặt sẹo, ngăn tình trạng mất nước và giảm ngứa ngáy hiệu quả.

Sản phẩm có 3 dung tích khác nhau, dễ dàng lựa chọn gồm 10ml, 15ml, 30ml.

Lưu ý đối với các tình trạng sẹo lồi sau sinh lâu năm, mẹ có thể tham khảo các phương pháp điều trị sẹo laser, tiêm, phẫu thuật kết hợp miếng dán/gel silicone để có kết quả tối ưu nhất.

