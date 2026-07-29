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Bí quyết chuẩn bị thủ tục vay vốn kinh doanh nhỏ dễ duyệt năm 2026

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong guồng quay đó, nhu cầu bổ sung vốn lưu động để mở rộng quy mô, nhập thêm hàng hóa hay chớp thời cơ thị trường luôn là bài toán cấp thiết với nhiều chủ cơ sở.

Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở kinh doanh vẫn gặp khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ vay vốn do chưa nắm rõ các tiêu chí đánh giá từ phía ngân hàng. Để hỗ trợ tối đa cho các tiểu thương, hiện nay nhiều ngân hàng lớn đã và đang tối ưu thủ tục vay vốn kinh doanh nhỏ theo chiều hướng thuận tiện cho khách hàng. Bên cạnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người vay có thể bổ sung các hồ sơ như: sao kê tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch trên app, dữ liệu doanh thu từ sàn thương mại điện tử hoặc phần mềm quản lý bán hàng.

Việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ không chỉ giúp rút ngắn thời gian thẩm định mà còn nâng cao khả năng được phê duyệt khoản vay.

Bí quyết chuẩn bị thủ tục vay vốn kinh doanh nhỏ dễ duyệt năm 2026 - Ảnh 1.

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, MB hiện triển khai nhiều giải pháp tài chính với quy trình vay vốn ngân hàng linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch kinh doanh và tối ưu thời gian xử lý hồ sơ. Liên hệ hotline 1900 545 426 để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm phù hợp.

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