Bí quyết chuẩn bị thủ tục vay vốn kinh doanh nhỏ dễ duyệt năm 2026

Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở kinh doanh vẫn gặp khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ vay vốn do chưa nắm rõ các tiêu chí đánh giá từ phía ngân hàng. Để hỗ trợ tối đa cho các tiểu thương, hiện nay nhiều ngân hàng lớn đã và đang tối ưu thủ tục vay vốn kinh doanh nhỏ theo chiều hướng thuận tiện cho khách hàng. Bên cạnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người vay có thể bổ sung các hồ sơ như: sao kê tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch trên app, dữ liệu doanh thu từ sàn thương mại điện tử hoặc phần mềm quản lý bán hàng.

Việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ không chỉ giúp rút ngắn thời gian thẩm định mà còn nâng cao khả năng được phê duyệt khoản vay.

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