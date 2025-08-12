20 giờ thứ ba ngày 12.8.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh gồm BS.CKII Cao Tuấn Anh, BSNT Hà Mai Linh cùng ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh sẽ giải đáp thắc mắc thường gặp về quá trình chuẩn bị, điều trị IVF và công nghệ nuôi phôi, sàng lọc, lựa chọn phôi chuyển:

- BS.CKII Cao Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BSNT Hà Mai Linh, Bác sĩ Lab Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh, Bác sĩ Lab Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.