Bí quyết của tân khoa cao đẳng được VinFast và Toyota tuyển dụng trước tốt nghiệp

Doanh nghiệp lớn tuyển dụng trước tốt nghiệp

Ngày 21.3, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khóa 18 (2023 – 2025) cho hơn 300 sinh viên. Tại buổi lễ tốt nghiệp, nhà trường đã tuyên dương 12 sinh viên đạt danh hiệu “Thành tích học tập xuất sắc toàn khóa”. Trong số đó, câu chuyện của Nguyễn Đức Sang (27 tuổi), tân khoa ngành công nghệ ô tô, thu hút nhiều sự chú ý.

Ít ai nghĩ rằng, trước khi đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc với điểm số 3.8/4.0, Sang từng có 3 năm theo học ngành kỹ thuật máy tính tại một trường đại học ở Cần Thơ nhưng không thấy phù hợp. “Càng học, tôi càng nhận ra mình không phù hợp với ngành này, chỉ học cho có, không có mục tiêu rõ ràng. Nếu tiếp tục, có thể sau này cũng khó làm được việc”, Sang chia sẻ.

Dù có nhiều cố gắng, nhưng đến năm thứ ba, Sang quyết định dừng lại và tham gia nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Chính thời gian đó đã giúp anh rèn luyện kỷ luật và nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, nhìn nhận lại bản thân.

Khi xuất ngũ ở tuổi 25, Sang rẽ hướng và chọn học ngành công nghệ ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Nguyễn Đức Sang nhận bằng trong lễ tốt nghiệp ẢNH: B.V

Ban đầu, những khó khăn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, lần này Sang vào học với một tâm thế khác: có mục tiêu rõ ràng và chủ động trong việc tiếp cận kiến thức. "Ban đầu có thể khó, nhưng càng về sau, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi mình đã bắt được nhịp và nỗ lực đúng hướng", Sang chia sẻ.

Không chỉ đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc, Sang còn được các doanh nghiệp lớn trong ngành như VinFast và Toyota tuyển dụng trước khi tốt nghiệp. Hiện tại, Sang đang làm kỹ thuật viên tại Toyota và đã bắt đầu công việc từ cuối năm 2025.

Theo Đức Sang, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở kiến thức mà còn là cách thể hiện đam mê, khát khao của bản thân. “Trong lần phỏng vấn trực tiếp, nhà tuyển dụng có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của em. Có người từng nói rằng, họ nhìn thấy ‘ngọn lửa’ nghề nghiệp trong em, và đó là lý do họ chọn em”, Sang chia sẻ.

Bỏ đại học cơ khí, theo đuổi cao đẳng tiếng Anh

Cũng từng theo học đại học, Phan Bá Kiên (28 tuổi), tân khoa ngành tiếng Anh, đã mất nhiều thời gian để định hướng và chọn lại ngành nghề mình thật sự yêu thích.

Kiên từng trúng tuyển ngành cơ khí chế tạo máy tại một trường đại học ở TP.HCM, nhưng quá trình học không được như mong đợi. “Lúc đó tôi chưa hiểu mình phù hợp với gì, cứ lao vào học mà không có định hướng rõ ràng, vì vậy mà việc học không suôn sẻ và có phần nặng nề, quá sức”, Kiên thẳng thắn.

Đến năm thứ ba đại học, Kiên quyết định dừng việc học và thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Khoảng thời gian này giúp Kiên có cơ hội nhìn nhận lại bản thân nghiêm túc, chín chắn hơn. Nhận ra lợi thế của mình ở lĩnh vực ngoại ngữ, Kiên quyết định rẽ hướng, theo học ngành tiếng Anh ở bậc cao đẳng.

Kiên chia sẻ, ngay từ những ngày đầu nhập học đã cảm thấy sự hứng thú quay trở lại. Lần này, Kiên trở lại việc học với tâm thế chủ động hơn. Kiên yêu thích môi trường học tập với tính ứng dụng cao, khi chương trình đào tạo không chỉ dừng ở lý thuyết mà tập trung mạnh vào kỹ năng giao tiếp, thực hành.

Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn dễ dàng. Dù có lợi thế về nghe và nói, Kiên lại gặp khó khăn với kỹ năng đọc. Thay vì né tránh, Kiên chủ động tìm cách cải thiện như bắt đầu từ những đoạn văn ngắn, xem phim có phụ đề, rồi dần nâng độ khó. Sự kiên trì này giúp Kiên từng bước hoàn thiện kỹ năng.

Bên cạnh đó, Kiên cũng tận dụng tối đa các cơ hội, môi trường học tập để kết nối với giảng viên. Việc thường xuyên trao đổi, đặt câu hỏi với giảng viên giúp Kiên không chỉ hiểu bài sâu hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội thực tế như tham gia hỗ trợ phiên dịch cho các đoàn nước ngoài.

Hiện tại, Kiên đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại Concentrix – tập đoàn toàn cầu chuyên cung cấp các dịch vụ về chăm sóc khách hàng. Trong môi trường này, Kiên sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn để xử lý công việc, làm việc trực tiếp với khách hàng đến từ nhiều quốc gia.

Dù đã có công việc ổn định, Kiên cho biết sẽ tiếp tục học lên cao để nâng cao chuyên môn và mở rộng cơ hội thăng tiến. “Muốn đi xa hơn thì phải học tiếp, bổ sung chứng chỉ và kỹ năng”, Kiên nói.