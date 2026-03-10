Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bí quyết của thủ khoa 30 điểm khối B: Không phải lúc nào cũng học, mệt thì… ngủ
Video Giáo dục

Yến Thi - Thúy Hằng
10/03/2026 08:00 GMT+7

Trần Đức Tài là thí sinh duy nhất đạt 30 điểm khối B (toán 10, hóa học 10, sinh học 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa khối B toàn quốc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm học 2025-2026. Có phải thời gian cả ngày của Tài chỉ là ngồi trong bàn học, luyện đề, đọc sách hay kinh nghiệm học tập, luyện thi của Tài có gì đặc biệt?

Thủ khoa Trần Đức Tài cho hay: ''Trong thời gian ôn luyện những ngày cuối cùng, em đã dành cả 10 tiếng một ngày chỉ để ngồi trên bàn học để luyện đề cả sáng, chiều và tối nhưng cũng không hẳn em chỉ ngồi lỳ ở góc học tập. Bởi vì ngoài học ra thì em vẫn có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ rồi đi chơi. Em nghĩ việc cho mình một khoảng thời gian tạm quên đi áp lực trước mắt để dành một chút thời gian cho riêng mình cũng sẽ giúp mình rơi vào cảnh kiệt quệ. Đó cũng là một cách tăng dopamine tức thời để sau đó mình lại có năng lượng tiếp tục cuộc chiến của mình''.

Đặc biệt, Tài chia sẻ: “Khi mệt quá em chọn cách đi ngủ. Em suy nghĩ nhiều. Mọi người có thể thấy thành tích của em tốt, nhưng con đường của em không màu hồng, còn nhiều chông gai. Có những lúc áp lực quá, em ép buộc ngồi trong góc học tập, hôm đó không được chơi, phải học thôi. Nhưng em thấy khi đó chỉ mệt mỏi, áp lực hơn. Nhưng lúc đó em thấy cần được nhận lời động viên, chia sẻ, hỗ trợ từ mọi người, như bạn bè, người thân”.

Bí quyết của thủ khoa 30 điểm khối B: ... - Ảnh 1.

Trần Đức Tài là thí sinh duy nhất đạt 30 điểm khối B (toán 10, hóa học 10, sinh học 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa khối B toàn quốc

Còn về kinh nghiệm học tập, Tài cho biết: "Quan trọng nhất đối với em là biết mình là ai và mình muốn gì, phải xác định năng lực hiện tại kèm với mục tiêu sắp tới sẽ cho mình biết mình đang thiếu gì và cần gì. Từ đó mà xác lập một lộ trình cá nhân hóa để tận dụng tối đa thời gian còn lại của mình".

"Ví dụ ban đầu em xác định muốn học khối B, trở thành bác sĩ, cần bao nhiêu điểm thì đạt được. Em thấy cần 28 điểm, hoặc 29 điểm mới đậu y khoa, bây giờ mình đạt được khoảng 27 điểm hoặc 27,5, thì mình cần cố gắng ở đâu. Nên em cố gắng làm những câu vận dụng cao, em cá nhân hóa vào câu chuyện của mình, nhờ vậy thời gian học giảm đi chút xíu, có thêm thời gian nói chuyện với bạn nhiều hơn, thoải mái hơn một chút, học tốt hơn, không quá áp lực nhiều hơn trước", thủ khoa Tài cho hay.

