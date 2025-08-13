Bí quyết đầu tư căn hộ thông minh: Chọn dự án cận lộ đón đầu hạ tầng

"Điểm cộng kép" từ vị trí cận lộ…

Trục Quốc lộ 1A, đoạn từ TP.HCM tới Bến Lức, hiện đã có gần 20 dự án chung cư bàn giao và xây dựng mới. Khu vực giáp ranh TP.HCM - Long An (cũ) đang trở thành điểm nóng phát triển, hưởng lợi từ các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển nhà ở ra khỏi trung tâm, tìm kiếm không gian sống rộng rãi, giá hợp lý hơn.

Tuyến Vành đai 3 đoạn qua Long An (cũ) kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 1A, được đánh giá là một trong hai đoạn có tiến độ nhanh nhất. Đây không chỉ là hành lang giao thông đối ngoại của TP.HCM mà còn mở rộng kết nối vùng cho Long An (cũ), hình thành "siêu nút giao Mỹ Yên" - điểm giao ba cao tốc lớn, tăng cường liên thông Đông - Tây Nam bộ.

Hạ tầng đang làm thay đổi diện mạo đô thị của Long An (cũ) nhanh chóng

Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - Long An (cũ) và các tỉnh phía Đông, đồng thời tăng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng, đặc biệt giữa khu công nghiệp, cảng biển và sân bay.

Song song, khu vực này còn đón loạt dự án lớn như Vành đai 4 (78 km) dự kiến khởi công năm sau, hay đại lộ Võ Văn Kiệt dự kiến kéo dài thêm 14,6 km từ Quốc lộ 1A. Nhờ vậy, thời gian di chuyển từ đây về trung tâm TP.HCM có thể rút xuống chỉ còn khoảng dưới 30 phút.

Báo cáo batdongsan.com.vn (6 tháng đầu năm 2025) cho thấy 71% nhà đầu tư chú trọng yếu tố hạ tầng kết nối, 66% quan tâm hệ thống tiện ích. Thực tế, các trục giao thông lớn như Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội từng ghi nhận mức tăng giá căn hộ 20 - 43% chỉ trong 3 năm. Khu Tây TP.HCM với Quốc lộ 1A được dự báo có tiềm năng tương tự khi đón nhiều dự án quy mô lớn.

…đến xóa rào cản tâm lý "cận lộ"

Lo ngại về bụi và tiếng ồn từng là rào cản với khách mua nhà cận lộ. Tuy nhiên, khi Vành đai 3, 4 hoàn thiện, lưu lượng giao thông sẽ được điều tiết hợp lý, giảm tải cho Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, dự án mới hiện nay chú trọng thiết kế xanh, cách âm tốt, tạo môi trường sống yên tĩnh và trong lành.

Destino Centro - minh chứng cho lợi thế cận lộ

Tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 1A, gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến vành đai, Destino Centro kết nối trung tâm TP.HCM chỉ 25 - 30 phút qua trục Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Với sự hình thành của các tuyến Vành đai, dự kiến thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn hơn nữa.

Căn hộ Cielo thuộc Destino Centro được cây xanh làm “lớp đệm”, bảo vệ sức khỏe cho cư dân, tạo khoảng thở trong lành ẢNH:SEAHOLDINGS

Dự án được quy hoạch lùi so với quốc lộ, kết hợp công viên, cây xanh làm "lớp đệm" giảm bụi và tiếng ồn. Căn hộ dùng cửa kính dày, đảm bảo sự yên tĩnh. Giá bán hiện vẫn "dễ thở" hơn khu Đông, Nam, trong khi hạ tầng khu vực đang phát triển nhanh, tạo biên độ tăng giá lớn. Đây cũng là lợi thế khai thác cho thuê nhờ nhu cầu cao từ sinh viên, công nhân kỹ thuật, chuyên gia trẻ.

Vị trí cận lộ - "lá bài chiến lược"

Cùng với sự bứt phá hạ tầng và xu hướng dịch chuyển dân cư, vị trí cận lộ đang khẳng định vai trò chiến lược, vừa đáp ứng tiêu chí an cư, vừa mở ra cơ hội sinh lời dài hạn. Với dự án như Destino Centro, nhà đầu tư có thể đón đầu hạ tầng, tận dụng lợi thế kết nối để gia tăng giá trị tài sản bền vững. Được biết, đơn vị phát triển dự án Seaholdings đang giới thiệu tháp thứ 3 mang tên Cielo, đây là tòa tháp nổi bật và có vị trí trung tâm trong nội khu.