Bí quyết để đạt phong độ “đỉnh nóc kịch trần” khi đi thi

Tham gia tư vấn có tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Tâm lý học VN; Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thế giới VN năm 2019, Đại sứ chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2025.

4 "từ vàng" để đối diện kỳ thi

Tại chương trình, học sinh đặt câu hỏi: "Nếu lỡ thi môn đầu tiên mà không như mong muốn thì em phải làm gì?". Để giải đáp, tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An kể câu chuyện của chính bản thân khi thi ĐH. Ông cho biết do khi ôn luyện môn văn, ông không học thơ mà chỉ học văn xuôi, nhưng đề lại ra vào thơ nên ông không làm được. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng giữ tâm lý thoải mái để đi thi môn sau.

"Ở môn toán, khi ôn thi tôi đã lập nhóm làm bài tập chung với nhau. Nhóm có 8 ngôi sao, mỗi bạn một sở trường, có cả bạn giỏi… ăn chơi nữa, lúc nào mà stress thì bạn đó tìm chỗ chơi… Mình lập nhóm tập giải đề như thi thật, giúp tôi nhớ bài và được điểm cao môn toán", tiến sĩ Hòa An chia sẻ.

Tiến sĩ Đào Lê Hòa An tư vấn tâm lý cho thí sinh ẢNH: CTV

Tiến sĩ Hòa An cho biết năm đó ông chỉ được 3,75 điểm môn văn nhưng đạt 8,5 điểm môn toán và 8 điểm môn tiếng Anh, cộng lại còn dư 1 điểm đỗ vào ngành tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. "Thông điệp đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là khi vững tâm lý thì sẽ vượt được mùa thi một cách tốt nhất. Môn thi đầu tiên là phát súng cho cuộc chạy đua marathon, nhưng lỡ các bạn có xuất phát chậm hơn một chút thì hãy giữ vững tâm lý, giữ vững niềm tin bởi phong độ sẽ tiếp tục ở các môn tiếp theo", ông khuyên thí sinh.

Đồng thời, tiến sĩ Đào Lê Hòa An tặng thí sinh "4 từ vàng" để đối diện với kỳ thi sắp tới, đó là "điểm rơi phong độ". "Nghĩa là phong độ của các bạn học tập như thế nào, nó có thể lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc trung bình nhưng các bạn cân làm sao để đến lúc đi thi, điểm rơi phong độ phải đạt được đỉnh cao nhất. Hay nói theo trend là đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới", ông ví von.

Ông An cũng cho biết để làm được điều đó cần 3 yếu tố: Thứ nhất là không thức khuya. "Theo một cuộc khảo sát cho thấy hai tuần trước ngày thi có 99% các bạn lao đầu vào học, học vất vả, thậm chí đêm trước ngày thi thức đến 2 giờ. Rồi nghe đồn lộ đề lại bật dậy xem. Tuy nhiên, nếu lộ đề thật thì hôm sau tất cả phải thi lại nên đừng tin rồi mất ngủ. Mà mất ngủ thì hôm sau làm bài sao được?", ông nhắn nhủ thí sinh. Yếu tố thứ 2 để có được điểm rơi phong độ cao nhất là cần đặt đồng hồ báo thức đúng giờ muốn dậy trong suốt 2 tuần trước khi thi, để quen với múi giờ sinh học này, giúp đến ngày thi sẽ có khoảng thời gian tỉnh táo nhất để làm bài. Và cuối cùng là phải ăn uống an toàn. "Trước ngày thi cần ăn những món quen, quán quen để giữ an toàn vệ sinh thực phẩm…", tiến sĩ Hòa An nói.

Cần mang theo gì khi đi thi ?

Tại chương trình, tiến sĩ Đào Lê Hòa An đặt câu hỏi cho các học sinh là khi đi thi cần mang theo gì? Có bạn nói mang bút, bạn thì nói mang nước, mang kiến thức… Tuy nhiên, ông lưu ý phương tiện không thể thiếu là đồng hồ đeo tay để canh giờ và phân bổ thời gian làm bài hợp lý, đồng thời cảnh báo thêm: "Có nhiều thí sinh quen nhìn đồng hồ bằng điện thoại, thế là mang theo và để trong túi, rồi quên không tắt chuông báo thức. Khi làm được 2/3 thời gian chuông kêu lên, thế là bị lập biên bản hủy bỏ toàn bộ bài thi". Bên cạnh đó, ông mách thí sinh một mẹo là ngoài những vật dụng cần thiết được phép mang vào phòng thi thì nên mang theo vài viên kẹo socola, bởi kẹo cung cấp năng lượng tức thời, có cafein giúp kích thích não bộ. "Nếu đảm bảo sức khỏe thì chúng ta sẽ tạo điểm rơi phong độ tốt nhất", ông khẳng định.

Hoa hậu Lương Thùy Linh giao lưu với học sinh tại chương trình tư vấn ẢNH: CTV

Theo ông An, thí sinh đừng lo lắng đề dễ hay khó mà điều cần quan tâm là năng lực làm bài, hãy tập trung tối đa, đừng để sao nhãng. "Cần hiểu rõ năng lực của mình mới thành công. Chúng ta không điều chỉnh được hướng gió, nhưng điều chỉnh được cánh buồm để con thuyền tri thức, nghề nghiệp có thể vươn ra biển lớn theo phương thức mà các bạn mong muốn", ông nhắn gửi.

"Đi đâu cũng là đường"

Tư vấn cho thí sinh về vấn đề mông lung không biết chọn ngành nào, hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô từng xem một bộ phim và thấy một câu nói rất hay là "Đi đâu cũng là đường". "Có thể các bạn chưa biết con đường nào, nhưng hãy cứ bước đi thì sẽ tìm ra con đường mình muốn. Vì thế các bạn đừng quá áp lực. Trước khi chọn ngành nghề cần hiểu bản thân mình hơn, mình thích làm gì, mong muốn công việc như thế nào trong suốt cuộc đời, hay mình giỏi làm gì nhất để có thể chọn ngành nghề phù hợp nhất", cô nói.

Hoa hậu Thùy Linh cũng khuyên thí sinh cần giữ lối sinh hoạt lành mạnh, ăn đủ chất, ngủ đúng giờ để có sức khỏe trí não tốt thì mới đảm bảo có kết quả thi tốt. Cô cũng kể mình được mệnh danh là "cô nàng thư giãn", bởi đến gần ngày thi vẫn "cày phim".

"Kể cả làm gì cũng nên giữ đầu óc thoải mái nhất mới vượt qua được khó khăn. Tâm trí là điều quyết định hiệu quả sẽ ra sao. Nếu mình đứng trước thử thách mà lo sợ, bồn chồn lo lắng, không biết phải làm như thế nào để vượt qua thì kết quả sẽ không cao. Nếu mình đối mặt bằng sự dũng cảm thì chắc chắn sẽ làm được, cần tự tin vào bản thân và có phương pháp ôn luyện, lối sống lành mạnh sẽ chinh phục được thử thách", hoa hậu chia sẻ.