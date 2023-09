Bí quyết để hạn chế và mờ sẹo nhanh chóng sau khi treo ngực sa trễ

Chia sẻ về treo ngực sa trễ của bác sĩ Lý Tấn Việt

Với nhiều năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Lý Tấn Việt đã có những chia sẻ tâm huyết. Treo ngực sa trễ còn được gọi là phương pháp nâng ngực nhằm khắc phục tình trạng ngực chảy xệ, nhão, xa rời vị trí trung tâm. Sau khi can thiệp trực tiếp vào núi đôi, đôi gò bồng sẽ lấy lại được vị trí cân bằng và căng mịn.

Việc kéo phần ngực chảy xệ trực tiếp điều chỉnh và tạo lại dáng ngực mới. Do đó, phần da và mô mềm dưới da sẽ bị các đường cắt gây tổn thương. Kết thúc quá trình can thiệp, phần được can thiệp sẽ được khâu chặt lại bằng chỉ chuyên dùng. Hậu phẫu thuật, rất khó để không để lại sẹo. Tùy theo vết mổ lớn nhỏ khác nhau, kích cỡ sẹo và loại sẹo cũng khác biệt. Nếu ca mổ ở mức 1 - 2 thì vết sẹo không để lộ dưới bầu ngực. Ca mổ mức 3 - 4 sẽ để lại vết sẹo lớn cho neo ngực mạnh tại vùng vú.

Các cách làm hạn chế và mờ sẹo nhanh chóng

Sau khi treo ngực sa trễ khoảng 6 - 12 tháng, mô sẹo có thể lưu lại quanh quầng vú. Lúc này, bạn cần tuân thủ nghiêm túc các lời khuyên do bác sĩ đặt ra. Các phương pháp dưới đây sẽ là cứu tinh giúp chị em lấy lại bầu ngực đẹp sau hậu phẫu thuật.

Chọn phương pháp hoặc đường mổ phù hợp với từng tình trạng ngực

Lựa chọn đường mổ phù hợp với tình trạng ngực là giải pháp tối ưu để hạn chế bị sẹo. Trước khi tiến hành treo ngực sa trễ, các bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá tình trạng ngực và đưa ra phương hướng treo sa trễ. Chọn lựa đúng phương pháp đảm bảo toàn bộ bước phẫu thuật diễn ra hiệu quả và hạn chế sẹo lưu lại.

Chẳng hạn đối với tình trạng ngực bị chúc xuống nhẹ cấp độ 1, bác sĩ thường rạch đường mảnh dọc theo nửa đường tròn phía trên quầng vú. Sau khi phần da và mô mỡ được loại bỏ, bầu vú sẽ được kéo lên khéo léo và khâu lại chắc chắn.

Trường hợp sa trễ ngực cấp độ 2, phần núm vú sẽ bị xệ xuống khoảng 4 - 5cm. So với cấp độ 1, phần da và mô mỡ sẽ bị loại bỏ nhiều hơn. Các bác sĩ tiến hành rạch theo hướng tròn xung quanh núm vú để kéo bầu ngực không "chạy" ra khỏi vị trí trung tâm.

Dùng laser 1 tháng 2 - 4 lần để làm mờ sẹo nhanh

Laser là kỹ thuật được đánh giá cao khi xóa sạch đến 70% vết sẹo trên da. Thông thường, phương pháp sẽ được áp dụng với tần suất 2 - 4 lần/ tháng. Dưới tác dụng của laser, chỉ sau 6 lần ứng dụng, da khô sần ở phía trên sẽ bị hạ gục nhanh chóng. Tia laser cũng thúc đẩy quá trình sản sinh collagen trên da nhằm tái tạo làn da mới.

Chỉ mất vài tuần, hiệu quả xóa và làm mờ sẹo đã thấy rõ trên da. Quá trình tia laser cũng không hề khó chịu. Đội ngũ bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình để bảo đảm hiệu quả tái tạo bề mặt làn da quanh vùng ngực được như ý.

Dùng các loại thuốc bôi

Việc các vết sẹo xuất hiện sau khi treo ngực sa rất phổ biến. Ngay khi phẫu thuật, việc sử dụng thuốc bôi có thể giúp tránh được tình trạng nhiễm khuẩn và hạn chế sự xuất hiện của sẹo. Tuy nhiên cần đọc kỹ các hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian, tần suất sử dụng thuốc bôi để đạt hiệu quả.

Dùng miếng dán mờ sẹo sa trễ

Vết sẹo khi treo ngực sa trễ có vị trí khá nhạy cảm. Những điểm then chốt như vậy nên ưu tiên sử dụng miếng dán mờ sẹo.

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng của khách hàng, các miếng dán có kích thước và hình dạng khá độc đáo. Chỉ cần áp chặt vào phần vết sẹo sau khi phẫu thuật, tấm dán silicone ngay lập tức phát huy sức mạnh làm mờ sẹo. Đồng thời chúng cũng cung cấp ẩm và ngăn chặn sự mất nước cho da. Từ đó khiến cho vết sẹo trở nên phẳng dần và nhỏ đi.

Quá trình can thiệp để treo ngực sa trễ khiến nhiều chị em cảm thấy mất tự tin do để lại sẹo. Tuy vậy, các phương pháp được bật mí trên đây chắc chắn sẽ phát huy tốt công năng và làm mờ sẹo, xóa sẹo.