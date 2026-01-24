Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế

Nguồn: Royal School
24/01/2026 13:25 GMT+7

Sở hữu tư duy cởi mở và năng lực hội nhập quốc tế vững vàng, học sinh Royal School thành công nắm bắt bí quyết định vị bản thân với môi trường giao lưu học thuật sôi động.

Thông qua các hoạt động học tập, trò chuyện cùng các chuyên gia, giáo sư hàng đầu, các buổi workshop, trao đổi chuyên môn với bạn bè quốc tế, học sinh Royal School tìm hiểu xu hướng học tập hiện đại. Từ đó, tích lũy nhiều bài học quý báu giúp bản thân phát triển vượt trội trên mọi phương diện.

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế- Ảnh 1.

Môi trường học tập sôi nổi là bí quyết giúp học sinh Royal School định vị bản thân

Tích hợp trải nghiệm học thuật - văn hóa - nghiên cứu

Là mảnh ghép quan trọng làm nên chất lượng chương trình học, hoạt động giao lưu học thuật ở Royal School mang lại cho học sinh những trải nghiệm độc đáo, với sự kết hợp của nhiều yếu tố học thuật, văn hóa và nghiên cứu. Xây dựng dưới nhiều hình thức và đa dạng chủ đề, các hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia. Điều này minh chứng cho khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy của ngôi trường song ngữ hiện đại Royal School.

Chỉ riêng trong năm 2025-2026, Royal School đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu quốc tế hiệu quả: Trao đổi và gặp gỡ Giáo sư Hala Zreiqat từ Đại học Sydney (Úc) - Giáo sư hàng đầu lĩnh vực Y sinh, buổi học cùng Giáo sư Michael Sheng - Trưởng khoa Computing, Viện Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Macquarie (Sydney, Úc), Workshop IELTS cùng thầy cô từ các trung tâm giáo dục nổi tiếng... 

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế- Ảnh 2.

Nhiều chương trình giao lưu học thuật được Royal School tổ chức mỗi năm học

Trong công tác hướng nghiệp, trường tổ chức cho học sinh lắng nghe tư vấn từ thầy cô đến từ các trường Willow Wood School, Eco Schools Canada (Canada), các thầy cô đến từ Incheon Global Campus (IGC) (Hàn Quốc), Đại học Idaho (Mỹ),... Ngoài ra, học sinh đã có dịp giới thiệu văn hóa Việt Nam như bánh mì, cà phê đến thầy cô, bạn bè quốc tế thông qua buổi giao lưu - học tập cùng các bạn học sinh 12 của trường Montessori Integrated School (Philippines).

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế- Ảnh 3.

Học sinh Royal School hướng dẫn nghệ thuật xếp lá dừa Nam Bộ đến bạn bè Philippines

Dấu ấn trên hành trình định vị bản thân

Học sinh Royal School chủ động tham gia giao lưu và xuất hiện với nhiều vai trò, không chỉ với vị trí khán giả hay "người lắng nghe". Các em tiếp đón các khách mời với hình ảnh một diễn giả bản lĩnh, hướng dẫn viên nhiệt huyết hay người dẫn chương trình song ngữ tự tin, đôi lúc lại trở thành người am hiểu văn hóa dân gian,...

Là một trong những hướng dẫn viên năng nổ khi tiếp đón các thầy cô quốc tế đến trường, Nguyễn Chấn Huy (học sinh lớp 10 tại Royal School) hào hứng: "Mỗi lần tham gia giao lưu, em luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Em và các bạn tự hào vì bản thân luôn thể hiện tốt, với sự tự tin và năng lượng ổn định". Chấn Huy cho biết thêm, đồng hành cùng các hoạt động giao lưu còn là bí quyết riêng giúp em nâng cao khả năng ngoại ngữ. 

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế- Ảnh 4.

Chấn Huy luôn tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia giao lưu cùng thầy cô, bạn bè quốc tế

Bài học thu được từ những lần gặp gỡ thầy cô, bạn bè quốc tế trở thành cẩm nang hữu ích cho học sinh trong học tập. Đây cũng là dấu ấn rõ nét trên hành trình định vị bản thân, khi học sinh chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với thế mạnh, tố chất riêng, qua đó để lại ấn tượng sâu sắc với hình ảnh công dân toàn cầu tài năng, độc lập và đầy cá tính.

Lợi thế từ môi trường học thuật sôi nổi

Bên cạnh các chương trình giao lưu quốc tế, Royal School còn tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi học thuật trong mỗi năm học. Nhà trường chủ trương đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm bên cạnh việc học lý thuyết, để gia tăng trải nghiệm thực tế cho học sinh các cấp. Rung chuông vàng, Lớn lên cùng sách, Royal Speaking Contest,... nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh, học sinh. Các cuộc thi, sân chơi học thuật quốc gia, quốc tế cũng được nhà trường chia sẻ rộng rãi đến học sinh. Thầy cô luôn tạo điều kiện, hướng dẫn để giúp các em tự tin thể hiện bản thân tại các đấu trường. 

Bí quyết định vị bản thân của học sinh Royal School: Lợi thế từ giao lưu quốc tế- Ảnh 5.

Học sinh Royal School sở hữu nhiều lợi thế khi học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục quốc tế hiện đại

Từ lớp học đến thực tế, học sinh đều thể hiện rõ năng lực học tập và giao tiếp tuyệt vời. Tin rằng, tiếp tục phấn đấu và phát triển bản thân trong môi trường học thuật sôi nổi sẽ là chìa khóa giúp các em gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong hành trình tương lai. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
