Bí quyết giúp sạc nhanh pin iPhone

Sạc pin iPhone luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Có một câu hỏi lớn là thế nào để sạc pin iPhone nhanh nhất mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ pin? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết và các mẹo hữu ích để giải quyết vấn đề.

Theo BGR, các mẫu iPhone mới nhất hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 20W. Do vậy, bạn không cần sử dụng củ sạc 96W của MacBook hay các bộ sạc GaN đắt tiền. Thay vào đó, hãy sử dụng củ sạc 20W chính hãng của Apple để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, BGR cũng thực hiện bài kiểm tra độ bền của các loại cáp USB khác nhau. Kết quả cho thấy cáp USB to Lightning của Apple có độ bền cao hơn so với các cáp của Belkin, Anker và Samsung. Do vậy, hãy sử dụng cáp chính hãng của Apple để đảm bảo tốc độ sạc nhanh nhất cho iPhone.

Ưu tiên sử dụng cáp và củ sạc chính hãng để tối ưu tốc độ sạc cho iPhone CHỤP MÀN HÌNH BGR

Ngoài việc sử dụng củ sạc và cáp phù hợp, còn có một số mẹo hay để tăng tốc độ sạc iPhone như sau: