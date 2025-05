Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Bảo hiểm và an sinh xã hội

10 chuyên đề ôn tập của môn Giáo dục kinh tế và pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2025 được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 3 "Bảo hiểm và an sinh xã hội'', giáo viên Võ Thị Hậu, Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM), giúp học sinh nêu được khái niệm bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm; giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm và liệt kê được một số loại hình bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, khái niệm an sinh xã hội, gọi tên được các chính sách xã hội cơ bản như chính sách việc làm, thu nhập, giảm nghèo; chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách trợ giúp xã hội và chính sách dịch vụ xã hội cơ bản). Từ đó giải thích được sự cần thiết và vai trò của an sinh xã hội.

Học sinh lớp 12 trong tiết học ngữ văn ẢNH: BẢO CHÂU

Từ nay đến ngày 15.6, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng 88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT.

Các chuyên đề ôn tập kiến thức được giáo viên giàu kinh nghiệm của TP.HCM từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), THPT Lê Quý Đôn, Marie Curie (Q.3), THPT Nguyễn Hiền (Q.11), Trường Quốc tế Á Châu… thực hiện. Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Học sinh có thể truy cập vào các nền tảng của Báo Thanh Niên để xem trực tiếp chương trình vào đúng khung giờ của lịch phát sóng hoặc xem lại tất cả chuyên đề đã phát.

Lịch phát sóng chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tuần thứ 2 với 18 chuyên đề từ ngày 19.5 đến ngày 25.5 như sau: