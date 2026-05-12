Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giáo viên hướng dẫn ôn tập môn vật lý ảnh: B.T

10 chuyên đề ôn tập môn vật lý thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Huỳnh Kim Tài, Trường quốc tế Á Châu (Asian School), thực hiện được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=lkUDnuD9M9Q

Trong chuyên đề 7, đại cương về dòng điện xoay chiều, giáo viên hướng dẫn học sinh được ôn tập các kiến thức về: Biểu thức từ thông, suất điện động; Khái niệm dòng điện xoay chiều; Phương trình cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều; Các giá trị hiệu dụng và công thức tính; Ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống và một số ví dụ và bài tập minh họa.

Trước đó ở chuyên đề số 6 của môn vật lý phát sóng vào ngày 8.5, với chủ đề hiện tượng cảm ứng điện từ, giáo viên ôn tập các nội dung kiến thức, gồm: Từ thông: ý nghĩa và công thức tính; Hiện tượng cảm ứng điện từ: định nghĩa, một số ví dụ thực tiễ; Định luật Lenz về chiều dòng điện cảm ứng; Định luật Faraday xác định suất điện động cảm ứng; Các đặc điểm của sóng điện từ.

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lịch phát sóng tuần từ 11 đến 16.5 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.



