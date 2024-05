Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Đảo ngữ trong tiếng Anh

Giáo viên hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh TUẤN ANH

Trong chuyên đề số 5 - Đảo ngữ trong tiếng Anh, cô Trần Thị Hồng Nhung, giáo viên hệ thống Trường Quốc tế Á Châu (TP.HCM), ôn tập cho học sinh các cấu trúc đảo ngữ thường gặp như: Đảo ngữ với "No sooner'', ''Hardly'', ''Not until'', đảo ngữ với những cụm giới từ phủ định, đảo ngữ câu điều kiện; luyện tập cách viết lại câu sử dụng các cấu trúc đảo ngữ.



Nội dung này được phát trên các nền tảng: website thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Từ 13.5 đến ngày 16.6, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và kênh của báo trên YouTube.

Các chuyên đề ôn tập kiến thức do những giáo viên giàu kinh nghiệm tổ chức ôn thi của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1), Bùi Thị Xuân (Q.1), Lê Quý Đôn (Q.3), Nguyễn Hiền (Q.11), Quốc tế Á Châu… xây dựng. Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để tạo sự hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Học sinh có thể truy cập vào các nền tảng của Báo Thanh Niên hoặc quét mã QR trong lịch phát sóng để xem trực tiếp chương trình vào đúng khung giờ hoặc xem lại tất cả chuyên đề đã phát.

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2024 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập theo định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng của đề thi tốt nghiệp THPT. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.