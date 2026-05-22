Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Hiện tượng phóng xạ

Giáo viên hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý ẢNH: BÍCH THANH

10 chuyên đề ôn tập môn vật lý thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Huỳnh Kim Tài, Trường quốc tế Á Châu (Asian School), thực hiện được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 10: Hiện tượng phóng xạ và an toàn phóng xạ, giáo viên ôn tập về định nghĩa, các tính chất cơ bản của phóng xạ; Bản chất, đặc điểm của các loại tia phóng xạ: Các khái niệm: chu kỳ bán rã, hằng số phóng xạ, độ phóng xạ; Các công thức của hiện tượng phóng xạ; Tác hại của các tia phóng xạ; Biển cảnh báo phóng xạ; Nguyên tắc an toàn khi làm việc với nguồn phóng xạ.

Đây là chuyên đề ôn tập cuối cùng của môn vật lý trong chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026.

Trước đó ở chuyên đề số 9 của môn vật lý phát sóng vào ngày 19.5, với chủ đề "Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch và ứng dụng", giáo viên hệ thống các nội dung kiến thức: Phản ứng hạt nhân, khái niệm và phân loại; Định luật bảo toàn điện tích và số khối trong phản ứng hạt nhân; Phân biệt phản ứng phân hạch và nhiệt hạch; Ứng dụng của vật lý hạt nhân vào một số lĩnh vực của đời sống…

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.



