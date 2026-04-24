Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Kiến thức nội năng trong vật lý

Giáo viên Lộ Đàng Đăng Try, Trường quốc tế Á Châu (Asian School), hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý ẢNH: BÍCH THANH

10 chuyên đề ôn tập môn vật lý thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Lộ Đàng Đăng Try, Trường quốc tế Á Châu (Asian School) thực hiện được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 2 – Nội năng - định luật 1 của nhiệt động lực học, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức về nội năng: định nghĩa, đặc điểm; Các cách làm thay đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt; Nhiệt lượng, nhiệt dung riêng: khái niệm, công thức tính; Định luật 1 của nhiệt động lực học cùng một số ví dụ và bài tập minh họa.

Trước đó ở chuyên đề đầu tiên của môn vật lý phát sóng vào ngày 21.4, với chủ đề Cấu trúc của chất – sự chuyển thể, giáo viên ôn tập các kiến thức: Mô hình động học phân tử; Cấu trúc vật chất của chất rắn, chất lỏng, chất khí; Sự chuyển thể của vật chất; Các đặc điểm của sự nóng chảy của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình; Các đặc điểm của sự hóa hơi (gồm sự bay hơi và sự sôi). Bên cạnh giáo viên hướng dẫn ôn tập sẽ cùng học sinh tập làm các ví dụ và bài tập minh họa.

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, Quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lịch phát sóng tuần từ 20 đến 25.4 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.



