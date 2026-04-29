Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Kiến thức về an sinh xã hội

Cô Võ Thị Hậu, giáo viên Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa), hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn giáo dục kinh tế và pháp luật ẢNH: BẢO CHÂU

10 chuyên đề ôn tập môn giáo dục kinh tế và pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 cô Võ Thị Hậu, giáo viên Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa), thực hiện được phát ở chuyên mục giáo dục trên các nền tảng: thanhnien.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Trong chuyên đề 3, Bảo hiểm và an sinh xã hôi, giáo viên giúp học sinh nêu được khái niệm bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm; Giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm và liệt kê được một số loại hình bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương mại. Giúp học sinh nêu được khái niệm an sinh xã hội, gọi tên được các chính sách xã hội cơ bản (chính sách việc làm, thu nhập, giảm nghèo; chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách trợ giúp xã hội và chính sách dịch vụ xã hội cơ bản). Từ đó giải thích được sự cần thiết và vai trò của an sinh xã hội.

Trước đó, vào ngày 25.4, Báo Thanh Niên đã phát sóng chuyên đề 2 - Hội nhập kinh tế quốc tế. Tại đây giáo viên giúp học sinh nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế; giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia; Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế (cấp độ hôi nhập, mức độ hội nhập và các hình thức kinh tế đối ngoại).

Từ 20.4 đến 23.5, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, Quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lịch phát sóng tuần từ 27.4 đến 2.5 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026:

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.