Bí quyết săn học bổng 2025 từ 8 trường đại học hàng đầu Úc (Go8)

Go8 - Nhóm trường "Ivy League" của Úc

Go8 (Group of Eight) là nhóm gồm 8 trường đại học hàng đầu tại Úc, nổi tiếng với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Các trường trong Go8 đều nằm trong top 100 đại học hàng đầu thế giới (*), với vị trí xếp hạng ấn tượng như:

The University of Melbourne: #13

The University of New South Wales: #19

The University of Sydney: #18

Australia National University: #30

Monash University: #37

The University of Queensland: #40

The University of Western Australia: #77

The University of Adelaide: #82

(*) Theo QS World University Ranking 2025

Xếp hạng của 8 trường đại học hàng đầu Úc và Học bổng 2025

Lầm tưởng phổ biến khi săn học bổng Go8

Nhiều du học sinh gặp khó khăn trong việc xin học bổng Go8 do những hiểu lầm phổ biến sau:

Có bằng IELTS mới có thể xin học bổng Úc

Thực tế, ngoài IELTS, các trường Go8 còn chấp nhận nhiều chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL, PTE Academic, và Duolingo English Test. Vì vậy, bạn cần kiểm tra kỹ yêu cầu ngôn ngữ của từng trường để không bỏ lỡ cơ hội.

Chỉ cần điểm học tập và tiếng Anh cao là đủ

Thực tế, các trường Go8 cũng như đa số các trường đại học ở Úc sẽ xem xét học bổng chủ yếu dựa vào kết quả học tập của các bạn. Yêu cầu tiếng Anh là bắt buộc để nhập học, tuy nhiên không phải yếu tố quan trọng nhất để xét học bổng, việc thỏa được điều kiện tiếng Anh của khóa học hoặc cao hơn một chút sẽ giúp các bạn tự tin khi bắt đầu học ở Úc.

Bên cạnh kết quả học tập thì các yếu tố như: Hoạt động ngoại khóa; Khả năng lãnh đạo và thích nghi; Kế hoạch và mục tiêu nghề nghiệp... sẽ được trường xem xét như các điểm cộng khi xem xét học bổng.

Nộp hồ sơ là có cơ hội nhận học bổng

Học bổng Go8 rất cạnh tranh, với tỷ lệ chọi từ 5:1 đến 10:1. Điều này có nghĩa là mỗi suất học bổng có thể có ít nhất 5 đến 10 ứng viên cạnh tranh. Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ thật kỹ lưỡng là cần thiết để tăng cơ hội thành công.

Bí quyết chinh phục học bổng Go8 năm 2025

Để săn học bổng Go8 thành công, bạn cần có chiến lược rõ ràng và chuẩn bị từ sớm:

Điểm trung bình càng tốt, săn học bổng giá trị càng cao

Nếu điểm GPA trung bình của bạn từ 8.0 trở lên bạn có cơ hội nhận các suất học bổng từ 25% trở lên. Những suất học bổng từ 50% trở lên đòi hỏi số điểm GPA trung bình 9.0 và 100% thì GPA phải lớn hơn 9.5.

Như vậy, bạn phải xác định sớm lộ trình du học ngay từ khi vào trường THPT và cố gắng học tập thật tốt để đảm bảo nhận được những suất học bổng giá trị từ các trường đại học hàng đầu của Úc.

Chuẩn bị hồ sơ học bổng đầy đủ và chất lượng

Bên cạnh hồ sơ học bổng là chìa khóa quan trọng, điểm học tập trung bình xuất sắc kết hợp với các hoạt động ngoại khóa và thành tích cá nhân sẽ giúp hồ sơ của bạn gây ấn tượng với hội đồng xét tuyển.



Nguyễn Ngọc Minh Thu - Học sinh xuất sắc nhận được học bổng 20% của Trường Taylors College thuộc University of Sydney

Minh Thu, một học sinh xuất sắc nhận được học bổng 20% của Trường Taylors College thuộc University of Sydney và học bổng kỷ niệm 10 năm trị giá 30 triệu đồng từ ATS có chia sẻ rằng để có được học bổng bạn luôn giữ top đầu ở trong lớp cũng như ở trường. Điểm trung bình GPA của Thu luôn nằm ở mức 9.6.

Không những giữ thành tích học tập tốt, Thu cũng dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa để tích lũy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm. Từ đó, bạn đã hoàn thành bài luận hoàn chỉnh nộp cho bên nhà trường. Sau mọi cố gắng cuối cùng thành công cũng đã mỉm cười với bạn.

Nộp hồ sơ học bổng sớm

Cũng như bao bạn học sinh khác, Minh Thu khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng gặp khó khăn về việc tìm kiếm thông tin học bổng, chi phí sinh hoạt,... với sự hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình từ Công ty TNHH Avenue To Success (ATS), bạn đã nhanh chóng xác định được ngôi trường mong muốn theo học và chuẩn bị hồ sơ nộp học bổng sớm.

Lên lộ trình cụ thể và nộp hồ sơ sớm giúp Minh Thu săn được những suất học bổng danh giá

Đón đầu học bổng 2025 từ các trường Go8

Tháng 11 này, cùng ATS chinh phục những suất học bổng danh giá từ các trường Go8 tại Ngày hội 8 trường đại học hàng đầu Úc - Cơ hội săn học bổng lên đến 100%.

Đăng ký ngay tại https://bit.ly/3Y6z6JS để được gặp gỡ trực tiếp đại diện của 8 đại diện trường hàng đầu nước Úc và xét duyệt học bổng ngay tại sự kiện với giá trị lên đến 100% cùng ưu đãi độc quyền lên đến 30 triệu từ ATS gồm hoàn phí vé máy bay lên đến 16 triệu đồng và những ưu đãi khác.

Lên lộ trình du học trực tiếp với đại diện 8 trường đại học hàng đầu Úc cùng ATS