Bí quyết sống thọ của cụ bà 101 tuổi vẫn miệt mài làm nghề pha chế

Quán cà phê 67 năm tuổi

Tại thị trấn Nebbiuno, vùng Piedmont ở miền bắc nước Ý, có một quán cà phê nhỏ “3 không”: không biển hiệu hào nhoáng, không trang web và không mạng xã hội. Ít ai biết, đó chính là Bar Centrale, quán cà phê đã 67 năm tuổi được điều hành bởi cụ bà Anna Possi, người vừa bước sang tuổi 101 vào tháng 11 năm nay.

Không chỉ là người quản lý, bà còn tự tay pha chế và phục vụ cho mỗi vị khách ghé thăm. Vì vậy, bà được xem là nhân viên pha chế lớn tuổi nhất nước Ý, theo Reuters đưa tin ngày 20.11.

Cụ bà Anna Possi tại quán Bar Centrale Ảnh: Reuters

Cụ bà Anna Possi sinh năm 1924 trong gia đình có ba mẹ làm kinh doanh nhà hàng, quán bar, bán thuốc lá và bán báo. Bắt đầu theo đam mê pha chế từ năm 18 tuổi, bà chuyển đến sống ở thành phố Genoa (Ý) để làm việc và học nghề tại nhà hàng của chú ruột. Năm 1958, sau khi kết hôn, bà cùng chồng trở về thị trấn Nebbiuno và mở quán Bar Centrale. Bà dành trọn cuộc đời để nuôi dạy con cái và một mình điều hành quán cà phê từ sau khi chồng qua đời vào năm 1974.

Là một trong những quán cà phê lâu đời nhất nước Ý, Bar Centrale luôn thu hút được đông đảo du khách. Thực đơn của quán rất đa dạng, trải dài từ các loại cà phê như espresso, capuchino đến thức uống có cồn. Đặc biệt, bên trong quán có tủ sách và bàn bi lắc. Khách đến với quán sẽ có thể đọc, trao đổi sách và thưởng thức bánh táo nhà làm vào cuối tuần.

“Trái tim” của Nebbiuno

Chia sẻ với Reuters, cụ bà Possi cho biết thời gian đầu quán rất đông khách vì gần đó có 5 nhà máy giấy. “Các công nhân thường đến quán vào buổi sáng, uống cà phê và nhâm nhi grappa (rượu mạnh của Ý)”. Năm 1960, Bar Centrale đã mở thêm sàn nhảy. Từ đó, quán bắt đầu đón khách từ những thị trấn xa xôi, trở thành địa điểm du lịch được yêu thích nhờ có tầm nhìn ra hồ Maggiore tuyệt đẹp và sàn nhảy ngoài trời.

Qua nhiều thập niên, sự hiện diện của bà Possi và Bar Centrale đã trở thành biểu tượng đặc biệt của thị trấn Nebbiuno. “Tôi luôn sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ mọi người. Tôi giúp làm việc vặt, phụ mọi người hoàn tất các giấy tờ, thủ tục rắc rối, cho họ trưng bày tác phẩm nghệ thuật trong không gian quán… Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Nếu khách có để lại tiền boa, tôi đều dùng vào các hoạt động từ thiện”, bà Possi kể.

“Quán giống như một gia đình nhỏ vậy. Mọi người đến đây không chỉ để uống, mà còn để kết nối và sẻ chia”, cụ bà tâm sự.

Đặc biệt, trong suốt thời gian gắn bó với Bar Centrale, bà Possi đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ. “Thỉnh thoảng, có những vị khách ở tuổi ông, tuổi bà dắt theo con cháu đến quán và hỏi tôi là: ‘Anna, bà còn nhớ máy hát tự động không?’”. Quán từng sử dụng máy hát tự động để phục vụ khách hàng trong những năm đầu mở cửa.

Bí quyết trường thọ

Với cụ bà Possi, công việc tại quán cà phê giúp bà cảm thấy khuây khỏa và quên đị muộn phiền. Hơn vậy, nhờ vào việc duy trì lao động, bà còn có thể sống một cách độc lập mà không phải dựa dẫm vào ai khác.

“Ngay từ khi tôi còn bé, phụ nữ ở vùng Piedmont chúng tôi đã không ngừng lao động. Người thì làm nông, người làm nội trợ, một số khác thì nhận việc gia công để làm tại nhà. Chúng tôi không lựa chọn cuộc sống nhàn rỗi. Tôi cũng luôn dặn các cháu gái của mình hãy chăm chỉ làm việc, biết tiết kiệm và đừng sống phụ thuộc vào bất kỳ ai”, Reuters dẫn lời bà Possi.

Ngoài ra, để giữ cho đầu óc luôn minh mẫn, bà Possi cũng duy trì thói quen đọc tin tức trên máy tính vào buổi sáng và nghiên cứu về thị trường chứng khoán mỗi ngày.