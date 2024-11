'Bí quyết' thành công ở Nations League

Đ IỂM DANH NGƯỜI THẮNG, KẺ BẠI

Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Croatia, Ý, Hà Lan, Đan Mạch lấy vé vào tứ kết. Vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3.2025, sẽ được bốc thăm chia cặp vào ngày 22.11 (4 đội đầu là hạt giống, các đội cùng bảng ở giai đoạn 1 thì không gặp lại nhau). Mã số định sẵn cho vòng bán kết cũng sẽ được bốc thăm cùng lúc với vòng tứ kết. Một trong bốn nước có đội tuyển lọt vào bán kết sẽ được chọn làm chủ nhà, đăng cai các trận bán kết và chung kết. Trận chung kết diễn ra ngày 8.6.2025.

Đội tuyển Đức giành quyền vào tứ kết Nations League ẢNH: REUTERS

Ba Lan, Israel, Bosnia-Herzegovina, Thụy Sĩ rớt hạng (xuống League B). Các đội thăng hạng từ League B là CH Czech, Anh, Na Uy, Xứ Wales. Các đội đứng áp chót ở League A là Scotland, Bỉ, Hungary, Serbia sẽ gặp các đội nhì bảng ở League B là Ukraine, Hy Lạp, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng play-off lên/xuống hạng. Vòng play-off này diễn ra vào tháng 3.2025 và cũng sẽ được bốc thăm vào ngày 22.11. Các đội từ League A là đội hạt giống, sẽ có ưu thế sân nhà ở trận play-off lượt về.

Nhìn chung, đây là mùa giải thành công của Vương quốc Anh. Các đội Anh và Xứ Wales từ League B đều giành quyền thăng hạng. Bắc Ireland từ League C thăng hạng lên League B. Scotland ở League A thì ít ra cũng thoát được vị trí rớt hạng trực tiếp (sẽ đá play-off giành quyền trụ hạng). Và không có gì lạ khi Thụy Điển ở League C cũng đã thăng hạng, lên League B. Chân sút đang nổi đình nổi đám ở Sporting Lisbon, Viktor Gyokeres, vừa ghi 4 bàn giúp Thụy Điển thắng Azerbaijan 6-0 trong trận khép lại vòng bảng, trở thành vua phá lưới trong toàn giải với 9 bàn thắng ở League C. Dẫn đầu danh sách ghi bàn ở League A là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 5 bàn), ở League B là Erling Haaland (Na Uy, 7 bàn).

Đức và Đan Mạch cũng được xem là thành công khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Nations League. Các nhà vô địch ở 3 giải trước (Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha) đều sẽ tiếp tục tranh chấp danh hiệu ở mùa giải thứ tư này. Các đội từng vào chung kết (Croatia, Hà Lan) năm nay cũng đã vào vòng knock-out. Không có bất ngờ đáng kể nào ở League A cũng như toàn giải nói chung. Yếu tố "giật gân" được báo giới đẩy lên cao khi loan tin "đội bóng đứng chót thế giới San Marino giành quyền thăng hạng ở Nations League", kỳ thực đội này đứng đầu một bảng chỉ gồm 2 đối thủ khác cũng yếu như họ ở League D là Gibraltar và Liechtenstein!

X UẤT HIỆN HÀNG LOẠT NGÔI SAO MỚI

Với các đội bóng trung bình, Nations League mùa này quan trọng ở chỗ: thành tích ở vòng bảng có liên quan trực tiếp (và quyết định rất nhiều) đến vị trí của họ ở bảng xếp hạng FIFA sắp tới (công bố vào ngày 28.11). Mà bảng xếp hạng ấy lại là căn cứ để chọn đội hạt giống cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Vòng loại này có 12 bảng, với chỗ nghiệt ngã là chỉ có đội đầu bảng chắc chắn có vé dự World Cup. Lọt được vào danh sách 12 đội hạt giống là chi tiết cực kỳ quan trọng. Mặt khác, 4 đội có thành tích tốt nhất ở Nations League (sẽ được công bố chính thức sau khi giải đấu khép lại) mà không về nhất hoặc nhì bảng ở vòng loại World Cup sẽ được cấp suất đá play-off. Thế nên, không thể nói rằng vòng bảng Nations League vừa qua là không quan trọng!

Hàng chục cầu thủ đã có cơ hội lần đầu tiên ra mắt trong màu áo các đội bóng lớn ở Nations League mùa này. Sự trùng hợp đáng lưu ý: các đội thành công nhất cũng chính là các đội đã tích cực thử nghiệm cầu thủ mới nhiều nhất. Tây Ban Nha giới thiệu Aitor Paredes, Marc Casado, Pablo Barrios, Samu Aghehowa. Đức cho ra mắt Alexander Nubel, Oliver Baumann, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Jonathan Burkardt. Anh có Tino Livramento, Taylor Harwood-Bellis, Lewis Hall, Morgan Gibbs-White, Angel Gomes, Curtis Jones, Morgan Rogers, Noni Madueke, Levi Colwill. Ý có Nicolo Rovella, Niccolo Pisilli, Daniel Maldini, Marco Brescianini… Cũng ở Nations League mùa này, huyền thoại đã được khẳng định, khi Daniel Maldini tiếp bước cha và ông nội, trở thành gia đình đầu tiên có 3 thế hệ khoác áo đội tuyển Ý.