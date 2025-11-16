Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/11/2025 10:43 GMT+7

'Waterbomb 2025' chính thức 'cập bến' TP.HCM trong 2 ngày 15 - 16.11, mang theo bữa tiệc âm nhạc nước hoành tráng, quy tụ dàn sao Hàn như Bi Rain, Kwon Eunbi, TEMPEST, tripleS... cùng nhiều nghệ sĩ Việt như MIN, Tlinh, Dương Domic...

Khởi nguồn từ Hàn Quốc năm 2015, Waterbomb Festival nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa mùa hè, với hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm tại Seoul, Busan, Bangkok, Tokyo, Hồng Kông, Singapore… Điểm độc đáo của Waterbomb là sự kết hợp giữa Kpop, hip hop, âm nhạc điện tử và các "trận chiến" nước quy mô lớn, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng "cháy" hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao, "đại bác" nước và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 1.

Bi Rain "cháy" hết mình trong lễ hội Waterbomb 2025

ẢNH: BTC

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 2.

Bi Rain khoe body chuẩn thiêu đốt mọi ánh nhìn trên sân khấu Waterbomb 2025

ẢNH: BTC

Khác với concert bình thường, nơi khán giả đứng xem nghệ sĩ biểu diễn thì ở Waterbomb, khán giả là một phần của sân khấu. Hiệu ứng té nước, âm nhạc và tiếng hò reo hòa làm một, tạo nên thứ năng lượng khiến ai cũng phải nhún nhảy.

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 3.

MIN diện outfit ngắn, khoe body săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà đầy cuốn hút, nhảy sung hết nấc cùng dàn vũ công quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn

ẢNH: BTC

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 4.

Rapper Tlinh bước ra sân khấu với visual cá tính, outfit cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo bé xíu cùng body nóng bỏng

ẢNH: BTC

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 5.

Dương Domic trình diễn cực "cháy"

ẢNH: BTC

Không chỉ dừng ở âm nhạc, nước, ánh sáng, Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 còn gây ấn tượng với concept huyền thoại Blue vs Pink - trận đại chiến nước giữa hai đội Xanh và Hồng. Theo đó, mỗi khán giả sẽ chọn Blue Team hoặc Pink Team, được trang bị súng nước, áo mưa, phụ kiện cùng màu và sẵn sàng xung trận. Từng đợt phun nước, pháo nước và hiệu ứng ánh sáng sẽ tạo nên “trận địa” oanh tạc sôi động, đậm chất lễ hội, biến cả khu đô thị Vạn Phúc thành một bữa tiệc nhạc nước khổng lồ.

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 6.

Kwon Eunbi xuất hiện khiến khán giả vỡ òa, visual rực lửa, cùng những vũ điệu uyển chuyển khiến biển nước "bật tung"

ẢNH: BTC

Thay vì chỉ đứng xem, khán giả sẽ trở thành một phần của cuộc chơi, cùng các nghệ sĩ hòa mình vào âm nhạc và cảm xúc, tận hưởng sự phấn khích không giới hạn.

Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025- Ảnh 7.

Giữa nền nhạc sôi động, làn nước được bắn tung từ mọi góc sân khấu hòa cùng tiếng hét vang dội của hàng ngàn khán giả

ẢNH: BTC

Sự kiện Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 được thực hiện bởi Brand Architects. Vé tham dự chương trình đang được mở bán trên nền tảng Ticketbox và được bán trực tiếp tại Vạn Phúc City trong 2 ngày diễn ra sự kiện.

Tin liên quan

Chàng trai từng được gọi là 'Bi Rain Việt Nam' ra sao sau 9 năm?

Chàng trai từng được gọi là 'Bi Rain Việt Nam' ra sao sau 9 năm?

Sau quãng thời gian làm nghề, Trần Minh Dũng đón tin vui ở tuổi 38 khi giành quán quân 'Người kể chuyện tình'. Trước đó, anh từng gây sốt khi được gọi với danh xưng 'Bi Rain Việt Nam'.

Bi Rain tiết lộ lý do giấu kín hình ảnh các con

Khám phá thêm chủ đề

Waterbomb Waterbomb Festival nghệ sĩ Hiệu ứng âm nhạc Bi Rain
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận