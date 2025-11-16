Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025

Khởi nguồn từ Hàn Quốc năm 2015, Waterbomb Festival nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa mùa hè, với hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm tại Seoul, Busan, Bangkok, Tokyo, Hồng Kông, Singapore… Điểm độc đáo của Waterbomb là sự kết hợp giữa Kpop, hip hop, âm nhạc điện tử và các "trận chiến" nước quy mô lớn, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng "cháy" hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao, "đại bác" nước và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.

Bi Rain "cháy" hết mình trong lễ hội Waterbomb 2025 ẢNH: BTC

Bi Rain khoe body chuẩn thiêu đốt mọi ánh nhìn trên sân khấu Waterbomb 2025 ẢNH: BTC

Khác với concert bình thường, nơi khán giả đứng xem nghệ sĩ biểu diễn thì ở Waterbomb, khán giả là một phần của sân khấu. Hiệu ứng té nước, âm nhạc và tiếng hò reo hòa làm một, tạo nên thứ năng lượng khiến ai cũng phải nhún nhảy.

MIN diện outfit ngắn, khoe body săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà đầy cuốn hút, nhảy sung hết nấc cùng dàn vũ công quyến rũ thiêu đốt mọi ánh nhìn ẢNH: BTC

Rapper Tlinh bước ra sân khấu với visual cá tính, outfit cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo bé xíu cùng body nóng bỏng ẢNH: BTC

Dương Domic trình diễn cực "cháy" ẢNH: BTC

Không chỉ dừng ở âm nhạc, nước, ánh sáng, Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 còn gây ấn tượng với concept huyền thoại Blue vs Pink - trận đại chiến nước giữa hai đội Xanh và Hồng. Theo đó, mỗi khán giả sẽ chọn Blue Team hoặc Pink Team, được trang bị súng nước, áo mưa, phụ kiện cùng màu và sẵn sàng xung trận. Từng đợt phun nước, pháo nước và hiệu ứng ánh sáng sẽ tạo nên “trận địa” oanh tạc sôi động, đậm chất lễ hội, biến cả khu đô thị Vạn Phúc thành một bữa tiệc nhạc nước khổng lồ.

Kwon Eunbi xuất hiện khiến khán giả vỡ òa, visual rực lửa, cùng những vũ điệu uyển chuyển khiến biển nước "bật tung" ẢNH: BTC

Thay vì chỉ đứng xem, khán giả sẽ trở thành một phần của cuộc chơi, cùng các nghệ sĩ hòa mình vào âm nhạc và cảm xúc, tận hưởng sự phấn khích không giới hạn.

Giữa nền nhạc sôi động, làn nước được bắn tung từ mọi góc sân khấu hòa cùng tiếng hét vang dội của hàng ngàn khán giả ẢNH: BTC

Sự kiện Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 được thực hiện bởi Brand Architects. Vé tham dự chương trình đang được mở bán trên nền tảng Ticketbox và được bán trực tiếp tại Vạn Phúc City trong 2 ngày diễn ra sự kiện.