Bi Rain khoe body chuẩn trong lễ hội nhạc nước Waterbomb 2025

Khởi nguồn từ Hàn Quốc năm 2015, Waterbomb Festival nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa mùa hè, với hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm tại Seoul, Busan, Bangkok, Tokyo, Hồng Kông, Singapore… Điểm độc đáo của Waterbomb là sự kết hợp giữa Kpop, hip hop, âm nhạc điện tử và các "trận chiến" nước quy mô lớn, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng "cháy" hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao, "đại bác" nước và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.
Khác với concert bình thường, nơi khán giả đứng xem nghệ sĩ biểu diễn thì ở Waterbomb, khán giả là một phần của sân khấu. Hiệu ứng té nước, âm nhạc và tiếng hò reo hòa làm một, tạo nên thứ năng lượng khiến ai cũng phải nhún nhảy.
Không chỉ dừng ở âm nhạc, nước, ánh sáng, Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 còn gây ấn tượng với concept huyền thoại Blue vs Pink - trận đại chiến nước giữa hai đội Xanh và Hồng. Theo đó, mỗi khán giả sẽ chọn Blue Team hoặc Pink Team, được trang bị súng nước, áo mưa, phụ kiện cùng màu và sẵn sàng xung trận. Từng đợt phun nước, pháo nước và hiệu ứng ánh sáng sẽ tạo nên “trận địa” oanh tạc sôi động, đậm chất lễ hội, biến cả khu đô thị Vạn Phúc thành một bữa tiệc nhạc nước khổng lồ.
Thay vì chỉ đứng xem, khán giả sẽ trở thành một phần của cuộc chơi, cùng các nghệ sĩ hòa mình vào âm nhạc và cảm xúc, tận hưởng sự phấn khích không giới hạn.
Sự kiện Waterbomb Ho Chi Minh City 2025 được thực hiện bởi Brand Architects. Vé tham dự chương trình đang được mở bán trên nền tảng Ticketbox và được bán trực tiếp tại Vạn Phúc City trong 2 ngày diễn ra sự kiện.
