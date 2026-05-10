Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Bi Rain lên tiếng khi bị phát hiện không đeo nhẫn cưới

Hữu Tín
Hữu Tín
10/05/2026 21:21 GMT+7

Tài tử Bi Rain vừa khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ lý do về việc không đeo nhẫn cưới dù đã kết hôn.

Mới đây, trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Bi Rain đã có màn tương tác đầy hài hước cùng nam ca sĩ KCM khi đến thăm nhà mới của một nhân viên. Tại đây, câu chuyện về những chiếc nhẫn cưới bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sự việc bắt đầu khi Bi Rain bất ngờ "chất vấn" một nhân viên về lý do không đeo nhẫn cưới. Ngay sau đó, nam ca sĩ KCM cũng bị kéo vào cuộc hội thoại và phải đưa ra lý do hy hữu là ngón tay bị sưng nên không thể đeo nhẫn, khiến tất cả những người có mặt đều bật cười.

Bi Rain: Không đeo nhẫn cưới vì cả nước đều biết đã lấy Kim Tae Hee - Ảnh 1.
Bi Rain: Không đeo nhẫn cưới vì cả nước đều biết đã lấy Kim Tae Hee - Ảnh 2.

Bi Rain và nam ca sĩ KCM khiến khán giả thích thú với màn đối đáp "khó đỡ" về những chiếc nhẫn cưới bị mất tích trên tay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, chính Bi Rain cũng rơi vào tình huống tương tự khi anh xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới. Tài tử đã đưa ra câu trả lời đầy tự tin và không kém phần dí dỏm: "Ai ở Hàn Quốc cũng biết tôi đã kết hôn rồi. Chẳng có lý do gì để tôi phải đeo nó cả".

Theo Gallup KoreaDaily Naver, Bi Rain và Kim Tae Hee liên tục vào danh sách Cặp đôi được yêu thích nhất và Hình mẫu gia đình lý tưởng nhất tại Hàn Quốc. Sức ảnh hưởng của cả hai lớn đến mức mỗi khi Bi Rain nhắc đến vợ trên show thực tế, từ khóa đó ngay lập tức leo lên top 1 tìm kiếm (trending) trên cổng thông tin Naver.

Cuộc sống hiện tại của Bi Rain và Kim Tae Hee

Ở tuổi ngoài 40, cả Bi Rain và Kim Tae Hee đều có sự nghiệp vững chắc. Nếu Bi Rain vẫn duy trì sức hút qua các hoạt động âm nhạc và show thực tế, thì Kim Tae Hee vẫn giữ vững danh xưng "nữ thần" màn ảnh với nhan sắc không tuổi. Trong cuộc sống đời thường, cặp sao duy trì nguyên tắc tôn trọng lối sống của nhau, độc lập về tài chính nhưng luôn đồng hành trong những quyết định lớn.

Bi Rain (tên khai sinh: Jung Ji Hoon) là nam ca sĩ, diễn viên đình đám Hàn Quốc. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit: How to avoid the sun, It's Raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang… và các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Sát thủ Ninja, Tình yêu bất diệt, Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Quý ông trở lại…

Bi Rain: Không đeo nhẫn cưới vì cả nước đều biết đã lấy Kim Tae Hee - Ảnh 3.
Bi Rain: Không đeo nhẫn cưới vì cả nước đều biết đã lấy Kim Tae Hee - Ảnh 4.
Bi Rain: Không đeo nhẫn cưới vì cả nước đều biết đã lấy Kim Tae Hee - Ảnh 5.

Bi Rain tiết lộ anh và Kim Tae Hee tôn trọng và ủng hộ nhau trong công việc

ẢNH: NAVER

Kim Tae Hee sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 và nhanh chóng được nhắc đến là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Mỹ nhân ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm, Chào mẹ, tạm biệt!… Thời đỉnh cao nhan sắc, minh tinh 8X là "nữ thần" khiến biết bao khán giả mê đắm với gương mặt thanh thoát, nổi bật là đôi mắt to tròn, trong trẻo, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Ngoài đóng phim, cô còn được các thương hiệu thời trang, làm đẹp săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện, chụp ảnh tạp chí.

Bi Rain được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Kim Tae Hee. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình quảng cáo rồi bị Dispatch “khui” chuyện hẹn hò vào ngày 1.1.2013. Đầu năm 2017, họ chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới được tổ chức kín đáo. Tháng 10 cùng năm, vợ chồng Bi Rain sinh con gái đầu lòng trước khi đón thêm "công chúa" thứ 2 vào tháng 9.2019.

Dù đã có với nhau hai cô "công chúa", cặp đôi vẫn giữ lối sống cực kỳ kín tiếng. Tài tử phim Ngôi nhà hạnh phúc từng chia sẻ anh hiếm khi nhắc đến vợ con vì muốn bảo vệ gia đình trước sự xoi mói quá mức từ truyền thông.

Tin liên quan

Phản ứng của Kim Tae Hee khi Bi Rain vướng tin đồn ngoại tình

Phản ứng của Kim Tae Hee khi Bi Rain vướng tin đồn ngoại tình

Công ty quản lý của Kim Tae Hee chia sẻ nữ diễn viên cảm thấy tin đồn Bi Rain ngoại tình với nữ golf thủ thật lố bịch. Người đẹp khẳng định chưa từng gặp cô gái được cho là cặp kè với chồng mình.

Bi Rain phủ nhận tin ngoại tình, lừa dối Kim Tae Hee

Khám phá thêm chủ đề

Bi Rain Kim Tae Hee hôn nhân Ngôi nhà hạnh phúc ông hoàng K-pop
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận