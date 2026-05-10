Bi Rain lên tiếng khi bị phát hiện không đeo nhẫn cưới

Mới đây, trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Bi Rain đã có màn tương tác đầy hài hước cùng nam ca sĩ KCM khi đến thăm nhà mới của một nhân viên. Tại đây, câu chuyện về những chiếc nhẫn cưới bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sự việc bắt đầu khi Bi Rain bất ngờ "chất vấn" một nhân viên về lý do không đeo nhẫn cưới. Ngay sau đó, nam ca sĩ KCM cũng bị kéo vào cuộc hội thoại và phải đưa ra lý do hy hữu là ngón tay bị sưng nên không thể đeo nhẫn, khiến tất cả những người có mặt đều bật cười.

Bi Rain và nam ca sĩ KCM khiến khán giả thích thú với màn đối đáp "khó đỡ" về những chiếc nhẫn cưới bị mất tích trên tay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, chính Bi Rain cũng rơi vào tình huống tương tự khi anh xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới. Tài tử đã đưa ra câu trả lời đầy tự tin và không kém phần dí dỏm: "Ai ở Hàn Quốc cũng biết tôi đã kết hôn rồi. Chẳng có lý do gì để tôi phải đeo nó cả".

Theo Gallup Korea và Daily Naver, Bi Rain và Kim Tae Hee liên tục vào danh sách Cặp đôi được yêu thích nhất và Hình mẫu gia đình lý tưởng nhất tại Hàn Quốc. Sức ảnh hưởng của cả hai lớn đến mức mỗi khi Bi Rain nhắc đến vợ trên show thực tế, từ khóa đó ngay lập tức leo lên top 1 tìm kiếm (trending) trên cổng thông tin Naver.

Cuộc sống hiện tại của Bi Rain và Kim Tae Hee

Ở tuổi ngoài 40, cả Bi Rain và Kim Tae Hee đều có sự nghiệp vững chắc. Nếu Bi Rain vẫn duy trì sức hút qua các hoạt động âm nhạc và show thực tế, thì Kim Tae Hee vẫn giữ vững danh xưng "nữ thần" màn ảnh với nhan sắc không tuổi. Trong cuộc sống đời thường, cặp sao duy trì nguyên tắc tôn trọng lối sống của nhau, độc lập về tài chính nhưng luôn đồng hành trong những quyết định lớn.

Bi Rain (tên khai sinh: Jung Ji Hoon) là nam ca sĩ, diễn viên đình đám Hàn Quốc. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit: How to avoid the sun, It's Raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang… và các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Sát thủ Ninja, Tình yêu bất diệt, Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Quý ông trở lại…

Bi Rain tiết lộ anh và Kim Tae Hee tôn trọng và ủng hộ nhau trong công việc ẢNH: NAVER

Kim Tae Hee sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 và nhanh chóng được nhắc đến là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Mỹ nhân ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Công chúa của tôi, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm, Chào mẹ, tạm biệt!… Thời đỉnh cao nhan sắc, minh tinh 8X là "nữ thần" khiến biết bao khán giả mê đắm với gương mặt thanh thoát, nổi bật là đôi mắt to tròn, trong trẻo, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Ngoài đóng phim, cô còn được các thương hiệu thời trang, làm đẹp săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện, chụp ảnh tạp chí.

Bi Rain được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Kim Tae Hee. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình quảng cáo rồi bị Dispatch “khui” chuyện hẹn hò vào ngày 1.1.2013. Đầu năm 2017, họ chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới được tổ chức kín đáo. Tháng 10 cùng năm, vợ chồng Bi Rain sinh con gái đầu lòng trước khi đón thêm "công chúa" thứ 2 vào tháng 9.2019.

Dù đã có với nhau hai cô "công chúa", cặp đôi vẫn giữ lối sống cực kỳ kín tiếng. Tài tử phim Ngôi nhà hạnh phúc từng chia sẻ anh hiếm khi nhắc đến vợ con vì muốn bảo vệ gia đình trước sự xoi mói quá mức từ truyền thông.