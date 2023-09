Bị tạt đầu, tài xế xe đầu kéo ‘gọi hội’ chèn ép xe con trên cao tốc

Trưa 2.9, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Công an H.Văn Yên (Yên Bái) vừa khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng" để làm rõ hành vi chèn ép ô tô con trên cao tốc của 2 tài xế xe đầu kéo.

Hình ảnh 2 xe đầu kéo chèn ép xe ô tô con trên cao tốc được xe phía sau ghi lại CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 16.8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 xe đầu kéo liên tục chèn ép một xe ô tô con trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km150 thuộc địa phận xã An Thịnh (H.Văn Yên).

Vào cuộc xác minh, Công an H.Văn Yên đã triệu tập tài xế Chu Việt C. (40 tuổi, trú Phú Thọ) và Lê Hữu C. (48 tuổi, trú Phú Thọ) lên làm việc.

Bước đầu, tài xế Chu Việt C. khai nhận khoảng 16 giờ 30 ngày 16.8, ông lái xe ô tô đầu kéo mang biển số 19C-075.XX chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng về Hà Nội. Khi đến Km153 thì bị ô tô con mang biển số 99A-531.XX vượt phải lên và tạt đầu.

Xe ô tô con bị chèn ép trên cao tốc

Bức xúc vì bị tạt đầu, ông C. đã gọi điện thoại cho ông Lê Hữu C. lái xe đầu kéo mang biển số 19H-034.XX hỗ trợ ép, dừng ô tô con để nói chuyện với tài xế.

Đến km149, ông Chu Việt C. lái xe vượt lên trước chèn ép ô tô con khoảng 400 m không cho vượt lên.

Đại diện C08 cho hay, hành vi của 2 tài xế xe đầu kéo có dấu hiệu của tội "gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, điều 318 bộ luật Hình sự nên đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.