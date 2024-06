Bị 'thất sủng' ở quê nhà, Phạm Băng Băng được săn đón tại Đông Nam Á

Hình ảnh trong chuyến công tác tại Malaysia được Phạm Băng Băng chia sẻ hôm 17.6 INSTAGRAM NV

Những ngày qua, Phạm Băng Băng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đến Melaka (Malaysia), tham quan những địa điểm nổi tiếng và gặp gỡ quan chức địa phương. Được biết, nữ diễn viên Trung Quốc thực hiện chuyến đi đặc biệt này với tư cách là đại sứ du lịch quốc tế của Melaka trong năm 2024.

Theo Straits Times, từ sáng sớm 14.6, đám đông hàng trăm người đã xếp hàng dài ngoài tòa nhà Stadthuys mang tính biểu tượng ở khu vực Bandar Hilir chỉ để có thể nhìn thấy sao phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ thoáng qua. Người đẹp 43 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp, cô khoác lên người trang phục truyền thống, tham dự các buổi gặp gỡ, giao lưu ở nhiều địa điểm khác nhau.



Chính quyền Melaka tin rằng một ngôi sao có danh tiếng, sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế như Phạm Băng Băng có thể tạo ra tác động tích cực đến ngành du lịch địa phương INSTAGRAM NV

Minh tinh xứ Trung được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt INSTAGRAM NV

Trong chuyến đi này, Phạm Băng Băng cũng có buổi gặp gỡ Thủ hiến Melaka - Ab Rauf Yusoh tại văn phòng của ông ở khu Ayer Keroh, Melaka. Ông cho biết may mắn quản lý người châu Á của nữ diễn viên là người Malaysia và người này gợi ý rằng ngôi sao điện ảnh Trung Quốc sẵn sàng đạt thỏa thuận để quảng bá cho địa phương.

Nhà lãnh đạo kể trên cho biết vị thế, sức ảnh hưởng của minh tinh xứ Trung sẽ giúp chiến dịch du lịch của họ thành công và chính quyền bang hy vọng ngôi sao 8X có thể thu hút khách du lịch từ Trung Quốc và các khu vực khác ở châu Á đến Melaka. Từ ngày 14 - 16.6, Phạm Băng Băng đã tham quan nhiều địa điểm du lịch và di sản khác nhau như một phần của chiến dịch quảng bá kể trên.

Mỹ nhân sinh năm 1981 khoe nhan sắc không tì vết trong chuyến công tác ở Malaysia INSTAGRAM NV

Nữ diễn viên cập nhật loạt ảnh tham quan các địa điểm du lịch, di sản tại Melaka INSTAGRAM NV

Thời gian qua, người đẹp có một số lịch trình tại Đông Nam Á. Trước khi tham gia chiến dịch quảng bá du lịch ở Melaka, cô được Tổng cục Du lịch Thái Lan mời làm khách mời đặc biệt tại Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024 tại Bangkok. Trong buổi diễu hành trên đường phố, nữ diễn viên gây sốt khi xuất hiện trong trang phục truyền thống xứ chùa vàng, khoe nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần. Những hình ảnh, hoạt động của nữ diễn viên tại thủ đô Thái Lan gây sốt khắp mạng xã hội Thái Lan lẫn khu vực.



Gần đây, thương hiệu chăm sóc da, làm đẹp của minh tinh xứ tỉ dân cũng lấn sân sang thị trường Malaysia, Singapore.

Khác với tình trạng bị quay lưng tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn còn là tên tuổi được săn đón ở thị trường quốc tế INSTAGRAM NV

Gần 6 năm qua, Phạm Băng Băng tập trung vào thị trường quốc tế sau khi bị "đóng băng" hoạt động tại quê nhà Trung Quốc vì bê bối trốn thuế hồi 2018. Người đẹp liên tục xuất hiện tại các liên hoan phim danh giá tại Cannes (Pháp), Busan (Hàn Quốc), San Sebastian (Tây Ban Nha)… cùng nhiều sự kiện thời trang và lên bìa nhiều tạp chí danh giá. Cô cũng tham gia các dự án quốc tế như 355, The King's Daughter (2022), Green Night (2023). Đầu năm nay, cô sang Úc quay Ice Road 2: Road To The Sky cùng ngôi sao Hollywood Liam Neeson.