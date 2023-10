Bí thư chi bộ với mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Anh Lê Hồng Phúc bên vườn dừa xiêm Ninh Hòa 5 năm tuổi

Đến thăm khu vườn 5 ha của anh Lê Hồng Phúc vào những ngày đầu tháng 10, chúng tôi mới thấy được ý chí, nghị lực và nỗ lực phấn đấu vươn lên làm giàu của anh cùng gia đình. Nếu như xung quanh nông trại là đồi núi bát ngát, phủ kín màu xanh của rừng keo bao phủ thì khu vườn của anh lại phẳng lì, hàng cây ăn trái với bưởi da xanh, xoài úc, xoài tứ quý, dừa xiêm Ninh Hòa được anh trồng thẳng tắp; xen lẫn là các ao cá, khu vực chuồng trại nuôi dê, bò và các gia súc, gia cầm khác. Theo anh, để có được khu vườn bằng phẳng cùng cây trái xanh tốt như thế này là cả một quá trình và tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức lẫn tiền bạc.

Anh Lê Hồng Phúc sinh năm 1970, lớn lên trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ gắn liền với tay cuốc, tay cày, chăn trâu, cắt cỏ... Năm 1993, anh lập gia đình, cuộc sống ban đầu gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Thời điểm đó, tuy là viên chức nhà nước làm việc ở UBND xã Ninh Tân, nhưng ý chí làm giàu từ mảnh đất khai hoang của gia đình luôn nung nấu trong con người thuần nông như anh.

Anh kể, sau khi lập gia đình thì 2 vợ chồng anh bắt đầu tập trung cải tạo khu đất khoảng 5 ha. Ngoài một số cây ăn trái thì phần lớn diện tích được vợ chồng anh trồng mía và chuối. Nhưng suốt thời gian dài, hai cây chủ lực trong vườn không mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong khi chi phí chăm sóc và nhân công thu hoạch lại lớn.



Bưởi da xanh mang lại kinh tế khá cao

Để tìm hướng đi mới, anh tìm tòi, học hỏi từ các mô hình nông trại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nơi nào có mô hình kinh tế giỏi anh đều đến tham quan, tìm hiểu. Các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp do thị xã và xã tổ chức không bao giờ thiếu vắng anh.

Sau thời gian tìm hiểu, để toàn tâm toàn ý cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp, anh quyết định xin nghỉ ở UBND xã. Với bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó và ham học hỏi, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, cải tạo vườn đất, những nơi gò cao anh thuê xe múc xúc đất chuyển sang các vùng trũng, anh đào ao, phân chia các khu trồng cây ăn trái. Khu vực trước đây trồng mía, trồng chuối được anh chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh, xoài úc, xoài tứ quý, dừa xiêm Ninh Hòa, bên cạnh đó là hệ thống chuồng trại nuôi dê, bò, gia súc, gia cầm.

Để có tiền đầu tư, anh thực hiện mô hình vườn ao chuồng, lấy ngắn nuôi dài. Với vườn cây ăn trái trồng ban đầu, anh tận dụng nguồn cỏ tự nhiên để làm thức ăn cho dê và bò. Khởi nghiệp nuôi dê là cả quá trình vất vả, khổ cực đối với anh. Với kiến thức gần như bằng không, anh đặt mua giống dê con từ tỉnh Ninh thuận về nuôi. Thời gian đầu, do khí hậu ở Ninh Tân khác hẳn so với Ninh Thuận, nên dê con hay bỏ ăn và thường xuyên bị bệnh. Đàn dê cứ giảm dần số lượng và số tiền đầu tư ban đầu gần như mất trắng. Thất bại không làm anh nản lòng, qua thời gian tìm hiểu, anh xác định do giống dê nuôi không phù hợp với khí hậu. Được sự giới thiệu của cán bộ khuyến nông, anh đã chủ động liên hệ đặt mua giống dê từ Thái Bình - nơi có khí hậu tương đồng với vùng đất Ninh Tân, để nuôi thử nghiệm. Kết quả dê phát triển và lớn nhanh hơn mong đợi. Từ đó, số lượng dê không ngừng được anh tăng đàn, từ vài chục đến vài trăm. Các thương lái mua dê ở TP.Nha Trang rất thích mua dê của anh vì chất lượng thịt ngon, thơm. Bên cạnh dê thịt, dê con giống cũng được các chủ trang trại đến đặt mua với số lượng ngày càng nhiều. Có được thu nhập chính từ nuôi dê (hơn 200 triệu đồng/năm), anh mạnh dạn đầu tư cho cây trồng lâu năm, cũng như nuôi thêm đàn bò hơn 10 con để tạo ra nguồn phân hữu cơ, đáp ứng nhu cầu phân bón cho cây trồng.

Mô hình vườn ao chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Ninh Tân

Đến thời điểm hiện nay, vườn cây ăn trái 6 năm tuổi đã mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Thu nhập hằng năm sau khi trừ các chi phí thì mang lại cho gia đình khoảng 350 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động.

Có được thành quả như ngày hôm nay, anh Lê Hồng Phúc chia sẻ, gia đình anh phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thành công nhiều nhưng thất bại cũng không ít. Mỗi lần thất bại là bài học để anh cùng gia đình tìm hướng đi mới, hiệu quả hơn cho phù hợp với kinh tế trang trại và đặc thù khí hậu vùng đất Ninh Tân sáng nắng, chiều mưa.

Ngoài làm kinh tế giỏi, hiện anh Lê Hồng Phúc còn là Bí thư Chi bộ thôn Suối Sâu. Anh là một trong những đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, tạo được uy tín và là tấm gương sáng trong công tác vận động tuyên truyền hội viên, nông dân. Anh luôn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho bà con khi đến tham quan, tìm hiểu mô hình kinh tế nông trại; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong sản xuất kinh doanh; đồng thời anh luôn đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân của xã.



Bằng khen danh hiệu xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của anh Lê Hồng Phúc, ông Võ Ngọc Phi Vũ, Chủ tịch UBND xã Ninh Tân, cho biết không chỉ biết làm kinh tế giỏi cho gia đình, hội viên Lê Hồng Phúc còn tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động ở nông thôn, như: hướng dẫn và phổ biến kiến thức kinh nghiệm nuôi dê cho các hộ đồng bào dân tộc ở trong thôn; tạo công ăn việc làm cho 3-5 lao động; giúp đỡ 3 - 5 hộ gia đình nghèo, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo, trở thành những hộ khá trong thôn. Giai đoạn 2017-2022, hội viên Lê Hồng Phúc được trao tặng danh hiệu xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, là tấm gương điển hình tiên tiến của hội viên nông dân giỏi của xã Ninh Tân.

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả như hộ gia đình anh Lê Hồng Phúc, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu đã trở nên sâu rộng ở các cấp hội nông dân trên địa bàn TX.Ninh Hòa. Từ đó, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên trở thành những hộ khá, hộ giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.