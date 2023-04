Bí thư Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm 13 vụ án, vụ việc

Trong phiên họp trên, phát biểu kết luận, ông Lê Tiến Châu yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC (Ban chỉ đạo), các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc mà các đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham những, tiêu cực (Ban Chỉ đạo T.Ư) kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo PCTNTC TP.Hải Phòng, phát biểu kết luận phiên họp CTTĐTHP

Cụ thể, tiếp tục báo cáo Ban Nội chính T.Ư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư) sớm cho ý kiến đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 6 vụ án, vụ việc đã cơ bản được giải quyết xong theo quy định pháp luật.

Các cơ quan chức năng cần tập trung, quyết liệt, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm 13 vụ án, vụ việc; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ giải quyết về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Trong quá trình giải quyết những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, khi các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức họp liên ngành cần mời Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo dự để tham gia ý kiến và kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xử lý.

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể và đảng viên sai phạm liên quan Dự án Khu đô thị Our City

Trước đó, cũng trong phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá những khó khăn, vướng mắc và định hướng giải quyết đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC thành phố theo dõi, chỉ đạo. Đề nghị Đảng ủy Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố chủ trì, phối hợp Viện KSND thành phố chủ động báo cáo, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng T.Ư để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc sai phạm trong thực hiện dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc mà các đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý; và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo.

Điển hình, trong thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra tại Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An, Hải Phòng; khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 2 bị can.

Đảng ủy Công an TP.Hải Phòng phối hợp Ban Cán sự đảng Viện KSND TP.Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo nhằm làm rõ dấu hiệu sai phạm, yêu cầu khẩn trương thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng đối với một số dự án.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã chủ trì thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể và đảng viên có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị Our City.

Khu đô thị Our City do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, khởi công xây dựng vào ngày 13.5.2010. Khu đô thị này có diện tích 43 ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Khu đô thị Our City có các căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, kể từ khi khởi công xây dựng đến nay, khu đô thị này chủ yếu chỉ có người Trung Quốc đến ở. Sau 16 năm được giao đất, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Our City (Hải Phòng) mới chỉ thực hiện được gần 8/43 ha, còn lại để cỏ mọc um tùm.

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 7.2019, khu đô thị trên từng là đại bản doanh đánh bạc công nghệ cao của nhóm người Trung Quốc và đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP.Hải Phòng phối hợp phát hiện, triệt phá. Hơn 380 người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại khu đô thị này.