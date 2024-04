Bí thư Nguyễn Văn Nên dự lễ sắp xếp khu phố ở Thủ Đức

Chiều 10.4, P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ công bố nghị quyết của HĐND TP.HCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố (gọi tắt là sắp xếp khu phố) trên địa bàn phường.



Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Theo Nghị quyết số 11/2024 của HĐND TP.HCM, TP.Thủ Đức chia tách từ 199 khu phố thành 644 khu phố, riêng P.Hiệp Bình Phước từ 6 khu phố tách thành 34 khu phố.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, cho biết cách đây 49 năm, Sài Gòn được giải phóng và thống nhất đất nước thì mô hình tổ chức tự quản 2 cấp (khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân) được xây dựng và vận hành từ những ngày đầu thành lập chính quyền thành phố. Tổ dân phố - tổ nhân dân là mô hình tự quản, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn ở một đô thị có mật độ dân số đông.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp khu phố

"Không thể phủ nhận vai trò cầu nối của tổ dân phố - tổ nhân dân trong gần 5 thập kỷ qua, đó cũng chính là cảm nhận của người dân. Những công việc nhỏ nhưng thân thiết hằng ngày đã được mạng lưới tổ dân phố - tổ nhân dân quán xuyến, hỗ trợ, giải đáp", ông Tùng đánh giá.

Tuy nhiên, sự đổi mới của các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy định về thực hành dân chủ cơ sở, đặt ra yêu cầu phải thực hiện việc sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương và TP.HCM.

Chủ tịch TP.Thủ Đức nhận định, khi mô hình khu phố mới chính thức đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ gặp một số khó khăn bước đầu. Tuy nhiên, ông Tùng tin tưởng với tinh thần vượt khó, bằng uy tín, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết thì những người tham gia khu phố sẽ sớm vượt qua khó khăn, trở ngại, nhanh chóng đưa hoạt động của khu phố đi vào ổn định và hiệu quả.

Ông Tùng đề nghị phường tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị khu phố, hướng dẫn các khu phố giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc.

Các khu phố mới nhận quyết định thành lập và chỉ định các nhân sự tham gia

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chụp hình lưu niệm cùng các thành viên ở khu phố mới tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức

Chủ tịch TP.Thủ Đức cũng đề nghị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng khu phố an toàn, không có tội phạm, không có ma túy; mỗi khu phố đều được thành lập "Tổ tự quản về an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng gắn với việc tự quản về an ninh trật tự". Đồng thời, mỗi khu phố có ít nhất một mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Theo Nghị quyết 11/2024 của HĐND TP.HCM, kể từ 1.4, TP.HCM được chia tách thành 3.654 khu phố và 1.207 ấp, trong đó TP.Thủ Đức có số lượng khu phố nhiều nhất với 644 khu phố.

Mỗi khu phố có 500 hộ, còn ấp có 350 hộ. Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng ban điều hành, Bí thư chi đoàn thanh niên và Chi hội trưởng phụ nữ.

Trong dịp sắp xếp khu phố, ấp diễn ra từ tháng 4.2024, TP.HCM tặng quà kèm thư tri ân của Chủ tịch UBND TP.HCM đến 64.309 cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.