Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp nến tri ân ở Nghĩa trang Hàng Dương

Chiều 25.7, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, đặc khu Côn Đảo nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong suốt những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn xác định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự.

Đến nay, TP.HCM bảo đảm 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác người có công với cách mạng. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng những việc làm thiết thực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ dâng hương ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM quyết liệt triển khai Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao nhất đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

Đại diện tuổi trẻ TP.HCM, anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô, chú cựu tù chính trị Côn Đảo, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã có những hy sinh, cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Sơn cho biết trong những ngày này, cùng với cả nước hưởng ứng đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố càng trăn trở khi ngay tại vùng đất Côn Đảo thiêng liêng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Các ngọn nến tại phần mộ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu ẢNH: NGUYỄN LONG

Phía sau mỗi phần mộ ấy là một cuộc đời đã hiến dâng cho Tổ quốc, là một câu chuyện còn dang dở, là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình qua nhiều thế hệ. Có những người đã nằm lại nơi đây suốt nhiều thập kỷ, nhưng tên tuổi, quê quán và ký ức về cuộc đời vẫn chưa thể trở về trọn vẹn với người thân.

Tuổi trẻ TP.HCM nguyện tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ và trách nhiệm, để sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, khắc ghi và lan tỏa.

Theo anh Sơn, trong không gian phát triển mới của TP.HCM, Côn Đảo đứng trước những vận hội lớn về kinh tế biển, du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử, đồng thời mang trọng trách gìn giữ vùng đất thiêng, nơi kết tinh khí phách dân tộc.

Khắc ghi công lao các thế hệ đi trước, tuổi trẻ thành phố hôm nay nguyện tiên phong, xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng Côn Đảo giàu đẹp, bền vững mà vẫn vẹn nguyên ký ức cách mạng, bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái; chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước.