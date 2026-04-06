Bí thư tỉnh Hưng Yên làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 6.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ông Ngô Văn Tuấn. Ông Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức vụ này từ 10.2022.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa 54 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quản lý chính sách kinh tế, tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Ông Nghĩa từng có thời gian công tác và trải qua nhiều chức vụ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 5.2018, ông làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Đến tháng 1.2019, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 1.2021, ông Nghĩa làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đến tháng 6.2021, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 7.2025, ông Nghĩa tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến tháng 10.2025, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tháng 1.2026, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo Hiến pháp, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.